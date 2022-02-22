Чувственная женственность. В чем секрет популярности косметики и парфюмерии Dior

Кристиан Диор, негласный король послевоенной моды, уже в первой своей коллекции воспел истинную женственность и элегантность. Сегодня эту тенденцию можно проследить не только в линейках одежды. Духи и косметика Dior — это ода естественной привлекательности. Чем хороши эти средства и почему о них мечтают красотки со всех уголков земного шара? Давайте разбираться.





Коротко об ассортименте косметических средств модного дома

Dior предлагает кремы и сыворотки для лица, пилинги, помады, лосьоны, пудру, очищающие масла и многое другое. Среди наиболее популярных продуктов отметим такие:

Сыворотка для кожи лица One Essential. В основе — целебный экстракт красного гибискуса. Средство полностью очищает клетки от токсинов, стирает усталость, дарит коже сияние, а также усиливает свойства косметики, нанесенной поверх состава. Подходит для всех типов кожи, независимо от возраста. Крем-пилинг Capture Youth с экстрактом флорентийского ириса превратит ежедневную бьюти-рутину в утонченный ритуал. Поддерживает самообновление клеток, усиливает регенерацию, улучшает общее состояние кожи лица. В составе есть витамины группы В и антиоксиданты для бережного ухода. Сыворотка для глаз Capture Youth поможет справиться с признаками старения. Экстракт критмума укрепляет тонкий эпидермис, а светоотражающие частицы выравнивают тон. Препарат обладает лифтинг-эффектом, увлажняет. Dior Addict Stellar — помада для создания превосходного стойкого покрытия. Косметическое средство отличается изысканным дизайном: по центру помады расположена золотая или розовая звезда. Эффект увлажнения губ длится 24 часа. Diorshow Pro — удобная водостойкая подводка для глаз. Это отличная косметика для создания трендового макияжа с акцентом на глаза.

Приобрести косметику Dior можно не только в брендовых бутиках, но и в онлайн-магазинах. Несколько кликов на сайте, день-два на транспортировку — и профессиональные уходовые или декоративные средства уже в вашей косметичке!

Парфюмерия Dior. Любимые женские ароматы

Именно духи Кристиан Диор считал финальным штрихом в образе женщины. Непревзойденный шарм и элегантность — вот черты, которые призван подчеркнуть парфюм. Мировую известность получили ароматы Miss Dior, Diorella, Diorama, Dioressence, Diorissimo, в создании которых принял участие сам кутюрье.

Сегодня популярностью пользуются композиции:

Sauvage. Насыщенная фужерная композиция впечатляет глубиной и интенсивностью. Бергамот, перец, лаванда, ветивер, пачули, кедр, элеми, герань, лабдагум, амброксан сплелись в диком и откровенном тандеме. Аромат выбирают люди, которые не боятся своей природы;

Miss Dior Rose N’Roses. Легкий цветочный букет с нотами мандарина, цитруса, герани, розы и майской розы, мускуса белого. Это свежая и яркая композиция, метафора цветочного поля. Сочные, немного пикантные и искрящиеся ноты покоряют с первого аккорда;

Addict создан для тех, кто любит жизнь во всех ее проявлениях. Яркий цветочный коктейль состоит из ароматов белого мускуса, грейпфрута и бергамота, граната и фрезии, лотоса и дополнен глубокими древесными оттенками.

Эти и другие духи — то самое воплощение чувственной французской женственности.

Источник: сайт Bomond.ua

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