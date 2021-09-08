В Україні стали брати в 1, 5 рази більше “швидких” кредитів: борги сягають близько 15 млрд грн

Середня ціна “швидкого кредиту” в порівнянні з попереднім роком, піднялася майже до 4,5 тис гривень – відмічають аналітики.





У першому півріччі 2021 р. в Україні було видано понад 7,15 мільйонів так званих “швидких” кредитів, сумою 31,6 мільярди гривень. Українські мікрофінансові організації (МФО) цього року збільшили видачу швидких кредитів, а це на 43 відсотки більше, ніж за перші шість місяців попереднього року, коли загальна сума сягала 22 мільярди грн. – зазначають аналітики платформи “опендатабот”.

Кожного місяця в середньому позичальникам видається 1,2 млн гривень. Тоді, коли в попередньому році середня сума становила один мільйон гривень на місяць, а в 2019-му – 982,5 тисяч грн.





Розмір однієї середньої позики з кінця минулого року виріс на 9 відсотків. Зараз він становить – 4417 гривень, а наприкінці попереднього року становив – 4059 гривень.

При всьому цьому борги, які прострочені українцями, що стосується “швидких” кредитів продовжують активно зростати. На даний момент українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) 14,9 мільярдів грн., а це + 6,5 відсотків з початку року.

Зазначимо, що від 2021-го року в Україні діє закон, згідно з яким розміри пені і штрафів за мікрокредити не можуть перевищувати розміру одержаної позичальником суми у випадку, якщо позика перевищує більше 6 тисячі грн. У всіх інших випадках є діючими норми, які були раніше – штрафи і пеня можуть досягати 50 відсотків всього кредиту.

Як раніше повідомлялося, що в Україні всього сто фінансових компаній з однієї тисячі діючих, які видають мікрокредити фізичним особам. В основному їх оформляють на термін строком від 15-ти до 30-ти днів та на середню суму до 6 тисяч грн. Проте, як зазначають, фінансова дисципліна українців знизилася в рази, а українське законодавство ніяк не захищає кредиторів від недобросовісних позичальників.