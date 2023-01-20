ТОП-3 мифа о витаминах или почему искусственные витамины не уступают натуральным

Проблемы со здоровьем и плохое самочувствие часто связаны з дефицитом витаминов. Но что мы знаем о витаминах вообще?

Мы попытаемся дать ответы на частые вопросы, связанные с витаминами и их дефицитом.

Какими симптомами проявляется дефицит витаминов

Организм нужно пополнять витамином А, витаминами группы B, витамином С, D, E, K, P. Нехватка каждого из витаминов имеет свои специфические симптомы, выделить общие симптомы — слабость, плохой аппетит, нарушения сна, нарушение функции желудочно-кишечного тракта и нервной системы. При длительной нехватке витаминов симптомы гиповитаминоза будут следующими:

недостаток витамина А проявляется сухостью глаз, высыханием и шелушением кожи, нарушением адаптации глаз к темноте;

дефицит витамина B1 проявляется усталостью, нарушением сна, расстройством функцией кишечника, проблемами сердечно-сосудистой системы;

нехватка витамина нехватка витамина B2 вызывает бледность кожных покровов, воспаление слизистой оболочки во рту, покраснение глаз и нечеткое зрение при ярком свете;

недостаток B3 (PP) становится причиной слабости, нарушения чувствительности конечностей, расстройствами пищеварительной системы;

дефицит B5 проявляется беспокойством, нарушением сна, онемением и покалыванием в конечностях, мышечной слабостью;

нехватка B6 проявляется нарушениями работы ЦНС, мышечной слабостью, повышенной возбудимостью;

дефицит B9 проявляется бледность кожи и слизистых с желтушным оттенком, общей раздражительностью, одышкой, учащенным сердцебиением, снижением артериального давления;

недостаток B12 проявляется общей слабостью, бледностью, одышкой, шумом в ушах;

нехватка витамина С проявляется общим недомоганием, раздражительностью, кровоточивостью десен, болью в мышцах и суставах, частые простуды;

дефицит D проявляется снижением аппетита, слабостью, болью в костях и их ломкостью;

нехватка витамина К приводит к кровоточивости слизистых оболочек, легкому образованию гематом;

дефицит витамина P проявляется точечными кровоизлияниями, болью в плечах и ногах, общей слабостью.

ТОП-3 мифа о витаминах

Ниже мы развенчаем три самых распространенных мифа о витаминах.

Витаминами можно запастись

Без участия витаминов ни один обменный процесс в организме не проходит нормально Все витамины нужно получать из продуктов питания или из синтетических витаминов, кроме D и K, которые синтезируются организмом в незначительных количествах.

Витаминами невозможно запастись, поскольку они быстро используются организмом для обменных процессов, особенно водорастворимые витамины. Лишние витамины выводятся из организма с жидкостью.

При этом из всех витаминов, которые поступают в организм, усваивается не более 30%.

Синтетические витамины хуже природных

Если рассматривать природные синтетические витамины с точки зрения химической структуры, то они почти идентичные. Более того, синтетические витамины часто получают из натурального сырья, например ту же аскорбинку, то есть витамин С, получают из глюкозы.

Иногда синтетические витамины усваиваются даже лучше натуральных. Дело в том, что природные витамины часто находятся в связанной форме. К примеру, витамин B9 есть в большом количестве в говяжьей печени, но усваивается она только на 10%. Синтетический же ее аналог — в два раза лучше.

Единственная проблема — качество самых витаминов.

Чем больше витаминов, тем лучше

Избыточное количество витаминов несет существенный вред организму хуже, чем нехватка. Переизбыток витамина А у беременных может привести к нарушениям развития малыша. Избыток витамина D может спровоцировать болезнь почек из-за повышения количества кальция в тканях.

Не стоит пытаться запастись витаминами, поскольку постоянный избыток может привести к серьезным последствиям.

Заключение

Витамины — незаменимые вещества для нормального функционирования организма. При этом избыточное количество витаминов может быть гораздо более опасным чем их дефицит.

Никогда не принимайте витамины без консультации с врачом и предварительных анализов.