Беттинг на события в футболе: советы любителям ставок на спорт

Чтобы получить новые яркие эмоции, болея за команду, некоторые любители футбола делают ставки на исход конкретного события. Ожидание предстоящего выигрыша (и тем более – его получение) порой вызывают больше радости, чем контроль над самим матчем.





Ставки на футбольные события во всех мировых букмекерских конторах по праву занимают одну из лидирующих строчек в беттинге. Игроки, которые научились предугадывать исход футбольных матчей, могут сделать себе впечатляющую карьеру и получить солидное вознаграждение от букмекерской конторы. Чтобы быть в числе таких бетторов, следует знать несколько советов, помогающих делать ставки на футбол Украина и не проигрывать.

Одиночные ставки – всегда лучше

Тем, кто уже что-то знает о букмекерстве, известно, что можно сделать ставку как одно событие (одинар), так и несколько исходов одновременно. Несколько одинаров букмекеры именуют экспресс-ставкой, или экспрессом. Преимуществом экспресса является то, что при соединении нескольких ставок коэффициенты по ним перемножаются, а потому у беттора появляется возможность получить гораздо большую сумму в случае выигрыша.

Желание поставить 20 гривен, а выиграть – 2000, безусловно, привлекает. Но следует помнить, что риск по экспресс-ставке также в разы больше, чем при прогнозировании одного события или нескольких, отдельно взятых одинаров.

Одиночные ставки – лучше, если опыта в беттинге совсем мало, и игрок не хочет рисковать своим балансом. В такой ситуации шансы на победу и проигрыш примерно равны. В экспрессе они значительно меньше, так как при неудачном исходе одного или нескольких событий (в зависимости от вида экспресса – со страховкой или без) игрок теряет все, даже если ему удалось предугадать большую часть спортивных событий.

Когда экспресс может быть оправдан:

коэффициенты по одинарам – не более 1,3;

в составе экспресса – не более трех событий;

все клубы, игроки или иные условия игры беттору хорошо известны, а о самом матче или ином прогнозируемом событии есть много достоверной информации.

Конечно, бывает и такое, что все 15 одинаров в экспрессе оказываются выигрышными, и при минимальной ставке игрок получает довольно солидный выигрыш в конце. Но такое случается крайне редко и является скорее исключением из правил, чем закономерностью.

Разбивайте баланс

Делать ставки ва-банк актуально только в том случае, если денег на балансе хватает средств всего для одной минимальной ставке. В противном случае ставить все свои средства на исход одного события – как минимум нерационально и рискованно.

Есть те, кто не может жить без крупного риска, а потому всегда ставит все, что есть на балансе, проигрывает, а затем вновь пополняет свой счет для последующей ставки с желанием отыграться как можно скорее. Так делать не нужно. Чтобы не пришлось постоянно вносить новые средства на баланс, нужно сделать так, чтобы на каждую ставку приходилось не более десяток части всех имеющихся средств.

Когда ставки успешные, можно постепенно увеличивать их размер. Но нельзя не придерживаться правила разбития баланса на несколько частей. Если же ставка оказалась неуспешной, игрок потеряет не больше, чем одну десятую своего баланса. Это неприятно, но не так трагично, как проигрыш всей имеющейся суммы на счете, а также необходимость последующего внесения средств, то есть, новых затрат.

Следите за «темными лошадками», лидерами и неудачниками

Тем, кто хочет выиграть быстро, но при этом без лишнего риска, следует анализировать всех участников турнирной таблицы. Недостаточно просто контролировать работу на поле лидерских команд – они порой проигрывают гораздо крупнее, чем «темные лошадки» или аутсайдеры.

В беттинге на футбол удача улыбается тому, кто постоянно следит за ситуацией на поле и вне его. Поэтому опытные прогнозисты всегда смотрят, какие команды лидируют, отстают или набирают силу. Анализ всей турнирной таблицы и особое внимание к той команде, на исход игры которой планируется ближайшая ставка – вот лучшая стратегия для тех, кто хочет не просто доверить исход своей ставки судьбе, но и собирается стать профессиональным беттором.

Опытные прогнозисты постоянно имеют под рукой телефон или ноутбук, чтобы читать новости клубов, слушать обзоры или споры спортивных комментаторов. Они не отказываются от изучения слухов, ведь порой в них можно узнать куда больше, чем из официальных источников.

Комплексное изучение информации о предстоящем спортивном событии должно стать настоящей привычкой. Только так игрок будет уверен в том, что он не ставит наобум, а действительно уверен в своем исходе, а потому может позволить себе внести чуть большую сумму, чем до досконального изучения ситуации.

Нет ничего проще, чем сделать ставку на исход футбольного события. Для этого достаточно всего пару секунд. Но чтобы ставка была успешной, следует потратить некоторое время для изучения команд, игроков. В таком случае фортуна улыбается бетторам гораздо чаще, благодаря их за потраченные усилия.