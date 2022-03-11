Жалюзи день-ночь. Модная и практичная система

Рулонные шторы день-ночь — это изделие, которое покорило мир дизайна интерьеров и пользуется неизменной популярностью уже несколько сезонов. Благодаря сочетанию эстетичного внешнего вида с замечательной функциональностью эти конструкции хорошо зарекомендовали себя практически в любом интерьере.





При проектировании интерьеров вы делаете акцент на мебели, стенах, полу и других деталях, часто забывая об окнах, которые при правильном оформлении могут стать украшением всего интерьера. Вы можете выбрать вертикальные жалюзи на окна от Никосс или одно из множества решений, от практичных рулонных штор, до современных конструкций день-ночь, которые наверняка понравятся любителям модных и инновационных продуктов.

Работа ролет день-ночь

Необычность этой солнцезащитной системы основана на использовании двух чередующихся материалов:

прозрачная ткань, пропускающая солнечные лучи в комнату;

ткань блэкаут, блокирующая свет.

В зависимости от степени светопропускания используемых материалов вы можете управлять количеством света, попадающего в интерьер. Вся рулонная штора напоминает зебру – горизонтальные, параллельные полосы тканей могут перекрываться или расходиться, что позволяет легко регулировать свет.

Принцип работы ролета день-ночь аналогична горизонтальным жалюзи, которые также позволяют плавно регулировать уровень солнечного света, управляя положением ламелей, но с той разницей, что полотно представляет собой горизонтальные полосы, которые эффективно перекрывают друг друга. Система работает без необходимости поднимать и опускать ткань.

Установка жалюзи день-ночь

Их можно установить на любое окно, независимо от его формы. Вы можете монтировать карниз к потолку или стене, а также прикрепить непосредственно к оконной раме. В случае рулонных штор день-ночь, если вам нужно компактное и быстрое решение, то можете выбрать неинвазивную установку.

Каждая рулонная штора имеет механизм с ручкой безопасности для ручного управления полотном. Когда цепочка вытягивается, материалы жалюзи скользят друг по другу, регулируя количество света, попадающего в комнату.

Ролет на каждый сезон

Конструкция день-ночь идеально подходит на весенне-летний период. Сильно светящее солнце, особенно ощущается в интерьерах с южным расположением окон, и может нагреть квартиру до такой степени, что нахождение в ней может негативно сказаться на вашем самочувствии. В случае классической рулонной шторой закрытие окна полностью перекроет свет. Но выбирая ролеты день-ночь, вы можете управлять поступающим светом в зависимости от потребностей, времени дня и интенсивности солнца. Одним движением руки вы можете затемнить комнату, когда хотите вздремнуть после обеда или приглушить слишком яркий свет, проникающий внутрь.

Дополнительные эстетические качества

Привлекательные цвета и дизайн делают ролеты день-ночь исключительно декоративным декором, подходящим для любого оформления. Ролеты прекрасно сочетаются с современным, классическим и скандинавским стилями. Если вам нужен минималистский вид, вы можете выбрать ткани нейтральных цветов, таких как белый, серый и черный. Однако, когда вы хотите оживить интерьер, достаточно использовать энергичные оттенки красного, синего или розового. Дополнительным преимуществом, повышающим привлекательность ролет, является возможность комбинирования между собой двух разных тканей, например, гладкой и меланжевой, создавая уникальный дизайн солнцезащитной системы.

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