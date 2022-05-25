Университетская клиника г. Фрайбурга: операция по замене тазобедренного сустава в Германии

Одним из направлений работы клиники Фрайбурга является эндопротезирование суставов: тазобедренного, локтя, колена, плеча, голеностопа. Сюда приезжает много пациентов, в том числе и из других стран, для прохождения комплексного медицинского обследования (программа чек-ап по различным направлениям) с последующей заменой пораженного органа на эндопротез.





Официальный сайт Университетской клиники г Фрайбурга предоставляет подробную информацию для пациентов, здесь можно ознакомиться с сертификатами, контактами, составом медучреждения, узнать второе экспертное мнение и др.

Особенности операции по замене тазобедренного сустава в Германии

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом доставляют дискомфорт и боли. Когда медикаментозное лечение неэффективно, может быть назначено эндопротезирование. На место пораженного органа устанавливают эндопротез, он полностью заменяет сустав и выполняет его функции.

К повреждению суставов, в том числе и тазобедренного, могут привести разные факторы. Это и некоторые хронические заболевания, и травмы, и врожденные патологии, и воспалительные процессы.

Проводится операция по замене тазобедренного сустава в Германии высококвалифицированными врачами-хирургами, они используют инновационные разработки.

Для изготовления эндопротезов применяют прочные и качественные материалы (металл, керамику, их сочетание с полиэтиленом). От их качества напрямую зависит срок службы и выполнение поставленных задач.

Перед операцией обязательно назначается комплексное обследование пациентов, чтобы исключить возможные противопоказания. К ним относят хронические соматические заболевания, онкологию, ожирение третьей степени, остеопатию, печеночную недостаточность и др.

Период реабилитации после эндопротезирования

Эндопротезирование тазобедренного сустава длится около двух часов. Период реабилитации состоит из нескольких этапов, при этом разрешаются физические нагрузки, не противоречащие восстановительной программе.

Это может быть плавание, велосипед, спортивная ходьба. После операции швы снимают через 10 дней, и при отсутствии противопоказаний пациента выписывают из стационара и отправляют домой на реабилитацию.

Износ узла в тазу приводит к полной или частичной потере трудоспособности. Операции по замене тазобедренного сустава являются одними из самых распространенных в Германии. Многие пациенты выбирают клинику Фрайбурга благодаря таким преимуществам:

гарантия надежности и конфиденциальности;

междисциплинарное лечение;

безупречная репутация;

новейшая аппаратура для диагностики;

квалифицированные врачи по всем направлениям (в том числе и эндопротезирование);

лояльная ценовая политика на услуги.

Это некоммерческая структура, работает без посредников, есть центр по работе с иностранными пациентами.