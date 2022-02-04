Термопрессы для сублимации и дополнительное оборудование — где искать, у кого покупать в Украине?

С помощью термопрессов можно нанести любой рисунок на текстиль или посуду. Зачастую их используют для создания бреднированной и сувенирной продукции, а также для мерча (укороченный вариант мерчендайз). Где взять термопресс для сублимации, и как выбрать хороший? Давайте более детально изучим этот вопрос, но обойдемся без рекомендаций в духе “интернет в помощь”.





Термопрессы и их разновидности

Яркие принты на одежде, аксессуарах — это отличный бизнес. Люди покупали футболки со смайликами продавали в 70-ые годы прошлого столетия. Сегодня также обожают одежду с прикольными надписями, изображениями. То же самое можно сказать про кружки с печатью, сумки и прочие товары. Лого типы бренда, кинематограф, аниме и приколы… представьте на одежде или посуде можно напечатать что угодно, и продать это в 2-3 раза дороже, чем себестоимость расходных материалов. Получаем жизнеспособный бизнес, который всегда будет приносить доход.

Эта информация будет полезной для тех, кто давно задумался над открытием собственного дела, ищет новое качественное оборудование взамен вышедшего из строя или устаревшего. Оборудование классифицируют по разным критериям:

дизайн, размеры, габариты;

технические и рабочие характеристики;

где и для чего применятся;

И уж чего таить, по цене они тоже отличаются. Например, рассмотрим термопрессы для футболок, для личного бизнеса. Их стоимость начинается от 6000 тысяч гривен. Конечно, можно найти варианты подешевле, но качество вам никто не гарантирует. Они в свою очередь классифицируются по степени давления, типу плиты (поворотные и откидные, количество спиралей, толщина), механизму работы (ручные или пневматические).

А ведь еще есть термопрессы для кепок и ручек, тарелок и телефонов, для 3д печати и мультифункциональные. Критериев, параметров очень много, и новичку трудно разобраться в этом деле. Получить опыт и “набить руку” можно начать с мелкого производства на прессах от 6 тысяч.

Отзывы и обзоры в интернете про термопрессы для сублимации, как и про все другое могут не соответствовать реальности. В этом случае лучше проконсультироваться с менеджером магазина, от точно подскажет оптимальную модель.

Одним из самых простых в использовании можно назвать кружечный термопресс, но просто печь кружки и печатать футболки не получится, друзья. Вам еще понадобятся термобумага, специальный принтер и чернила. Создавать макеты и подгонять их по размерам можно используя Фотошоп. Еще нужно найти базовые футболки и чашки для сублимации. Если не приобрести необходимые расходники и навыки работы в Photoshope, кружечный термопресс будет пылиться в чулане.

Поверьте, даже те, кто занимаются сувенирной продукцией, объективно не смогут вам ничего посоветовать. Чтобы этого не случилось, лучше получить консультацию эксперта.

Где купить термопресс, комплектующие и формы к нему

Сегодня лучше выбирать в качестве поставщика не ту компанию, которая предлагает “низкие цены и высокое качество”. Лучше остановить свой выбор на той организации, которая ориентируется на своего клиента, например, MYPRINT.

Компания новая, в скандалах не замечена, жалоб на их товары тоже не обнаружено. Цена не низкая, а честная. Оборудование и комплектующие только оригинал, в наличие как промышленные модели, так и для меньших объемов производства. Обслуживание frendly и совершенно ребята не навязываются клиентам. Оперативная доставка о всей Украине – обязательно прилагается (ну а как без неё). В общем на 100 % удобны и надежны для сотрудничества.

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