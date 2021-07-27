Важливість косметики в житті людини

Використання косметичних засобів для поліпшення зовнішнього вигляду може вплинути на наше самосприйняття. Коли ми відчуваємо себе привабливими, наша самооцінка підвищується, продуктивність поліпшується, що сприятливо впливає на те, що інші думають про нас і як вони себе поводять по відношенню до нас. І, навпаки, негативні почуття з приводу нашої зовнішності можуть викликати невпевненість в собі, що призводить до зниження самооцінки, впевненості і працездатності.





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Якою буває косметика: основні різновиди

Індустрія краси пропонує безліч різноманітної продукції. Кожна група косметичних засобів може принести людині певну користь:

Зволожуючі засоби роблять шкіру більш гладкою, а також зменшують лущення, пов’язане з сухістю. Підтримка шкіри якісно зволоженою – це відчутна фізіологічна користь.

Сонцезахисні продукти допомагають захистити епідерміс від появи зморшок, передчасного старіння в цілому і раку шкіри, відштовхуючи шкідливі ультрафіолетові промені. Вони також дозволяють людині створити контрольовану засмагу. Є зволожуючі креми для обличчя, що містять SPF, засоби для щоденного захисту, для чутливої шкіри та інші.

Переваги антиперспірантів і дезодорантів корисні як з фізіологічної, так і з психологічної точки зору. Вони рятують тіло від неприємного запаху.

Оскільки в питаннях аромату переважають почуття, використання парфумів дозволяє створити образ або передати настрій.

Засоби для догляду за волоссям дозволяють підтримувати чистоту і красу наших локонів. Шампуні видаляють забруднення і жири з волосся, які при накопиченні викликають свербіння і дискомфорт на шкірі голови. Кондиціонери, бальзами, маски, засоби для стайлінгу, продукти для завивки або фарбування покращують загальну естетику волосся і дозволяють людині самовиражатися.

Засоби для догляду за ротовою порожниною (зубні пасти, щітки, ополіскувачі) дозволяють підтримувати гігієну, видаляти зубний наліт і запобігати появі і розвитку карієсу.

Декоративна косметика включає пігментовані основи, губні помади, тіні для повік, рум’яна, туші для вій, лаки для нігтів і багато іншого. Використання цих продуктів може допомогти підкреслити риси обличчя і виділити виграшні сторони, щоб зробити людину більш привабливою або яскравою. Дослідження показали, що люди приписують цінні соціальні характеристики тим, хто має гарний вигляд і наділений фізичною привабливістю.

Таким чином, косметика приносить людині дуже важливі переваги. Крім найчастіше згадуваних фізіологічних переваг, від використання косметики можна отримати дуже реальні психологічні та соціальні преференції. Саме ці якості гарантують, що косметичні продукти є і залишаться невід’ємною частиною життя.