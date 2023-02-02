Ухвалення законів, які переводять азартний бізнес у легальне правове поле, було лише справою часу. Підпільне існування казино в Україні не могло тривати нескінченно, надто багато негативних чинників виникало від такого стану справ: корупція, шахрайство та інші види злочинів процвітали в усіх великих містах.

Ситуація почала змінюватися, коли чиновники з Міжнародного Валютного Фонду запропонували Верховній Раді підготувати й ухвалити відповідний законопроєкт. Справа зрушила з мертвої точки в середині серпня 2020 року. Одразу після ухвалення закону, його підписав президент Зеленський і почалася нова ера в житті українських казино.

Чому такі дорогі ліцензії

Легалізація казино в Україні має не тільки позитивні сторони, а й недоліки. Одним із мінусів є висока вартість ліцензії:

Зал гральних автоматів: майже 35 мільйонів грн.

Для повноцінного казино в Києві: 283,4 млн грн.

Для інших міст України: 142 мільйони гривень.

Ліцензія купується строком на 5 років з автоматичним продовженням після зарахування внеску. На цьому витрати не закінчуються. Якщо власники будуть розширювати свій бізнес, то за це доведеться доплатити:

826 тис. грн. за кожен стіл із рулеткою.

28,3 тисячі гривень обійдеться кожен ігровий автомат.

425 тисяч грн. за звичайний покерний стіл.

Крім цього, на власників наземних клубів лягають витрати з оформлення приміщення, яке має бути відповідно до вимог КРАІЛ (Комісія з регулювання роботи азартних ігор і лотерей), купівлі дорогого грального обладнання, підбору персоналу тощо. First Casino first.ua створили найбільшу мережу наземних казино в Україні

Які переваги отримує пересічний відвідувач казино

Легалізація грального бізнесу в Україні позитивно позначиться на обслуговуванні клієнтів. Пересічний відвідувач отримає масу переваг, наприклад:

Гарантію чесної гри. Відсутність шахрайства з боку власників. Ліцензійні слоти. Не потрібно постійно боятися, що в приміщення увірвуться “маски-шоу” і всіх покладуть обличчям у підлогу.

У великих містах у межах легалізації планують відкривати справжнісінькі розважальні центри, такі як у Лас-Вегасі, Монако або Макао. Де відвідувачам буде доступна не тільки азартна складова, а й різні розважальні програми, ресторани, бари, кафе.