Легалізація казино в Україні
Ухвалення законів, які переводять азартний бізнес у легальне правове поле, було лише справою часу. Підпільне існування казино в Україні не могло тривати нескінченно, надто багато негативних чинників виникало від такого стану справ: корупція, шахрайство та інші види злочинів процвітали в усіх великих містах.
Ситуація почала змінюватися, коли чиновники з Міжнародного Валютного Фонду запропонували Верховній Раді підготувати й ухвалити відповідний законопроєкт. Справа зрушила з мертвої точки в середині серпня 2020 року. Одразу після ухвалення закону, його підписав президент Зеленський і почалася нова ера в житті українських казино.
Чому такі дорогі ліцензії
Легалізація казино в Україні має не тільки позитивні сторони, а й недоліки. Одним із мінусів є висока вартість ліцензії:
- Зал гральних автоматів: майже 35 мільйонів грн.
- Для повноцінного казино в Києві: 283,4 млн грн.
- Для інших міст України: 142 мільйони гривень.
Ліцензія купується строком на 5 років з автоматичним продовженням після зарахування внеску. На цьому витрати не закінчуються. Якщо власники будуть розширювати свій бізнес, то за це доведеться доплатити:
- 826 тис. грн. за кожен стіл із рулеткою.
- 28,3 тисячі гривень обійдеться кожен ігровий автомат.
- 425 тисяч грн. за звичайний покерний стіл.
Крім цього, на власників наземних клубів лягають витрати з оформлення приміщення, яке має бути відповідно до вимог КРАІЛ (Комісія з регулювання роботи азартних ігор і лотерей), купівлі дорогого грального обладнання, підбору персоналу тощо. First Casino first.ua створили найбільшу мережу наземних казино в Україні
Які переваги отримує пересічний відвідувач казино
Легалізація грального бізнесу в Україні позитивно позначиться на обслуговуванні клієнтів. Пересічний відвідувач отримає масу переваг, наприклад:
- Гарантію чесної гри.
- Відсутність шахрайства з боку власників.
- Ліцензійні слоти.
- Не потрібно постійно боятися, що в приміщення увірвуться “маски-шоу” і всіх покладуть обличчям у підлогу.
У великих містах у межах легалізації планують відкривати справжнісінькі розважальні центри, такі як у Лас-Вегасі, Монако або Макао. Де відвідувачам буде доступна не тільки азартна складова, а й різні розважальні програми, ресторани, бари, кафе.
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