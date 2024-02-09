Застосування чанного випарника (тостера) та мети його використання

Після проходження процесу екстракції насіння соняшника перетворюється на шрот — знежирений матеріал, багатий на протеїн і клітковину. Цей цінний продукт використовують як корм для худоби, попередньо очистивши від надлишків води та розчинника — речовин, які використовуються під час екстракції для витяжки максимальної кількості олії з насіння (до 99%).

Для видалення залишків розчинника зі шроту використовують чанні випарники, або тостери — багаторівневе обладнання, в якому в процесі обробки частка розчинника у шроті знижується до мінімального обсягу (не більше 0,1%). Виробником чанних випарників в Україні є компанія «ТАН» https://tan.com.ua/.

Що таке чанний випарник

Чанний випарник, або тостер — це обладнання для видалення залишків розчинника та вологи зі шроту олійних культур шляхом вологотеплової обробки. У шроті після екстракції міститься від 25 до 45% розчинника. Для очищення шроту потрібна теплова обробка, в процесі якої спочатку видаляються частинки розчинника з поверхні сировини, а частинки, що залишилися, переміщаються знизу до поверхні і теж випаровуються. Щоб прискорити процес, сировину потрібно перемішувати.

Тривала термообробка при високих температурах може пов’язувати білки, викликаючи їх денатурацію, від чого шрот втрачає кормову цінність, тому вологотеплова обробка в чанних випарниках проводиться з урахуванням цих особливостей. Гостра розріджена пара швидко нагріває сировину до потрібної температури, а перемішування робить нагрівання рівномірним, що сприяє швидкому випаровуванню розчинника.

Влаштування чанного випарника

Чанний тостер є багатоярусною колоною, що складається з декількох чанів, встановлених один над одним і пов’язаних у секції. Чани можуть мати різний діаметр, а їхня кількість залежить від моделі випарника.

У кожній секції знаходиться по 2 чани. Вони обігріваються водяною парою, яка надходить через патрубки, створюючи парову сорочку на стінках. У нижній частині чанів аналогічним чином через колектори та форсунки створюється ще одна сорочка. Конденсат із парової сорочки відводиться через інші патрубки. У днищі кожного чану є наскрізні ґрати, через які шрот прокидається на нижні яруси.

Крізь усі чани проходить порожнистий вертикальний вал, на якому закріплені мішалки з лопатями. Вал рухається електродвигуном через редуктор. У порожнину валу також подається гостра пара, яка передається лопатям мішалки.

У верхній частині випарника розміщено розширювач, або ковпак — ємність, в яку надходить сировина після екстракції та відводиться конденсат розчинника. Шрот проходить кожен чан по черзі.

Обладнані в кожному чані люки дозволяють проводити відбір проб, а показники температури та тиску відстежуються шляхом встановлення термометрів та манометрів. Очищення в кожному чані займає близько 60 хвилин, після чого сировина переміщається на рівень нижче, поки не пройде всі яруси.

Товщина шару сировини в чані підтримується спеціальними клапанами на одному рівні (близько 370 мм). Зміна рівня шроту клапанами здійснюється вручну або автоматично без зупинки обладнання.

Очищений шрот виводиться з випарника через шнек та шлюзовий затвор, розташовані в нижній частині колони. Випарник, залежно від моделі, може обробити об’єм від 100 до 380 т сировини на добу. Конденсат розчинника використовується повторно в процесі екстракції під час виробництва олії.

Де застосовується чанний випарник

Чанний тостер є частиною лінії екстракції олійних культур під час виробництва олії. Це обладнання використовується для видалення залишків розчинника та води зі шроту.

Переваги використання чанного випарника

Використання чанного випарника покращує харчову цінність шроту, збільшуючи в ньому концентрацію білків. Це покращує поживні та смакові властивості продукту, роблячи можливим його продаж.

Висновок

Чанний випарник (тостер) — це частина лінії екстракції, що використовується при виготовленні олії. Тостер очищає шрот від розчинника, роблячи його придатним для споживання сільськогосподарською твариною.

Виготовленням сертифікованих чанних випарників в Україні займається компанія «ТАН».