Заборона зняття готівки та обмеження на перекази: Нацбанк пропонує нову ініціативу

В Україні хочуть запровадити додаткові обмеження на грошові перекази та зняття готівки через банкомат.

Національний банк розробляє проект рішення про обмеження переказів між картками та запровадження окремих лімітів на зняття готівки в банкоматах. Про це повідомила перша заступниця очільника Національного банку України Катерина Рожкова.

Українців обмежать в користуванні власними грошима

Рожкова вважає законодавчу ініціативу про додаткові обмеження на операції фізичних осіб та обмеження на можливість розпоряджатися власними коштами дуже актуальною. За її словами, це не стосуватиметься всієї країни, але при цьому серйозно торкнеться значної частини бізнесу, який досі активно використовує найрізноманітніші механізми ухилення або зменшення оподаткування.

Рожкова наголошує на тому, що зараз Національний банк України опрацьовує це питання і далі вони планують радитися з колегами із профільного комітету, як краще буде реалізувати дану ініціативу. Головна мета в тому, щоб не обмежувати підприємців, які працюють чесно, а також звичайних людей, чиї заробітні плати вже оподатковані, але зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону.

Які ще “сюрпризи” готують для підприємців

Відповідно до національної стратегії розвитку, яку наприкінці року оприлюднив Кабмін, в Україні хочуть об’єднати другу та третю групу фізичних осіб підприємців. При цьому хочуть змінити підхід до оподаткування, а саме відсоток податку залежатиме від доходу підприємця, ймовірно, ставка оподаткування складати від 3% до 15%. При цьому на тлі скорочення фінансування від США, уряд України готує проект для Міжнародного валютного фонду. В обмін на новий транш уряд пообіцяє знайти нові джерела фінансування бюджету, серед них:

отримання додаткового доходу від митниці;

збільшення податків;

скорочення поточних витрат.

Попри все, Євросоюз погодив надання Україні 50 мільярдів євро. Однак цю суму надаватимуть протягом чотирьох років, а поточний дефіцит бюджету складає близько 40 мільярдів євро.