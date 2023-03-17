Роботы-пылесосы RoboRock: тренд чистоты 2023 года

Роботы-пылесосы – идеальный выбор для тех, кто хочет иметь чистый и здоровый дом. Произведенные китайской компанией РобоРок, которая является частью корпорации Xiaomi, эти инновационные модели разработаны для обеспечения первоклассной уборки и превосходной автономности по доступным ценам. Allo с гордостью предлагает лучшие модели на рынке.

Основные преимущества

Роботы-пылесосы RoboRock обеспечивают как сухую, так и влажную уборку, что делает их подходящими для любого типа напольного покрытия. V-образные и боковые турбощетки в сочетании с мощным двигателем (2000-2500 Па) делают их идеальными для уборки труднодоступных мест, таких как углы, пороги и полы под мебелью. Влажная уборка осуществляется с помощью отдельного резервуара для воды, салфетки из микрофибры и специального фильтра, контролирующего подачу жидкости.

Отличная автономность

Роботы-пылесосы RoboRock оснащены литий-ионными аккумуляторами высокой емкости (в среднем – 4500-5200 мАч), которые обеспечивают до 150-180 минут работы на одном заряде. Этого достаточно для полной уборки квартиры или дома площадью до 200-250 м2. Затем устройство возвращается на док-станцию, где заряжается до 100% менее чем за 4 часа.

Интеллектуальная система навигации

Роботы-пылесосы RoboRock оснащены навигационной системой LiDar, которая использует чувствительные датчики и уникальную технологию обработки графической информации SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Это позволяет устройству составлять карту окружающей среды, ориентироваться и избегать препятствий. Он также способен зонировать помещение, ставить виртуальный барьер и многое другое.

Высококачественные фильтры

Пылесосы RoboRock улучшают микроклимат в помещении благодаря инновационным фильтрам тонкой очистки HEPA и E11. Эти фильтры удаляют из воздуха и поверхностей до 99,98% частиц, включая мельчайшие фракции пыли, аллергены, болезнетворные микробы и бактерии, а также летучие газы.

Бесшумная работа

Пылесосы RoboRock отличаются тихой работой, даже недорогие модели шумят в диапазоне 70-80 дБ (равносильно человеческому разговору). Премиум-серия еще тише, до 60 дБ. Удобные пылесборники емкостью 400-700 мл легко очищаются одной рукой и не позволяют частицам пыли оседать обратно на пол.

Дистанционное управление

Пылесосы RoboRock поддерживают дистанционное управление через фирменное мобильное приложение, с помощью которого можно легко задать параметры уборки, выбрать нужные зоны работы, включить таймер, следить за процессом работы в режиме реального времени, установить запрет на вход в определенную комнату.

Роботы-пылесосы – идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться чистым и здоровым домом. Приобретайте лучшие модели в Allo и наслаждайтесь первоклассными функциями бытовой техники.