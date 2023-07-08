Герой дня: Хосеп Гвардиола

Победа «Манчестер Сити» в решающем поединке Лиги чемпионов 2023 стала первой в истории «горожан». Хосеп Гвардиола, приведший команду к этому успеху, ранее уже выигрывал турнир с «Барселоной». Таким образом, испанец присоединился к символическому клубу тренеров, завоевавших чемпионский кубок с двумя разными командами. Из действующих специалистов подобное ранее удавалось лишь португальцу Моуриньо и итальянцу Анчелотти, а из завершивших карьеру — австрийцу Хаппелю, немцам Хитцфельду и Хайнкесу.

Очередное тренерское достижение Пепа Гвардиола — отличный повод еще раз поговорить об этом уникальном наставнике. Сайт БК Olimp предлагает вспомнить его спортивную биографии. Начать стоит с краткого обзора игровой карьеры, которая тоже была далеко не заурядной. Хосеп является воспитанником «Барселоны», за которую выступал в период с 1990 по 2001 гг. В составе каталонцев он выиграл:

чемпионат Испании (6 раз);

кубок и Суперкубок страны (2 + 4);

КЕЧ;

КОК;

Суперкубок УЕФА (2).

Кроме того, Хосеп является победителем олимпийского футбольного турнира 1992 года. За национальную сборную Испании он сыграл 47 матчей, приняв участие в ЧМ-94 и Евро-2000. После ухода из «Барселоны» Гвардиола выступал за итальянские «Брешию» и «Рому», египетский «Аль-Ахли», мексиканский «Синалоа», но трофеев с этими командами не выигрывал.

Тренерская карьера

В 2007 году Пеп Гвардиола начал тренировать «Барселону Б». Его работа была положительно оценена руководством клуба, поэтому после увольнения Франка Райкаарда в 2008 году именно он занял вакантное место наставника первой команды. Время показало, что это было одно из самых гениальных менеджерских решений в истории футбола.

Выиграв все с «Барселоной» на внутреннем и международном уровне, Гвардиола в 2012 году ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013-го было объявлено о его назначении в мюнхенскую «Баварию». На протяжении 3 сезонов клуб полностью доминировал в Германии, но в ЛЧ трижды останавливался на стадии полуфинала. Летом 2016 года Хосеп возглавил английский «Манчестер Сити», с которым работает и поныне.

Кубок чемпионов, выигранный в 2023 году, стал для Гвардиолы 35-м по счету трофеем в тренерской карьере. Краткий список достижений (статистика БК Олимп):

чемпионаты (11) — Испании (3), Германии (3), Англии (5);

кубки страны (6) — Испании (2), Германии (2), Англии (2);

кубки лиги (4) — Англии (4);

Суперкубки страны (5) — Испании (3), Англии (2);

Лиги чемпионов (3) — «Барселона» (2), «Манчестер Сити»;

Суперкубки УЕФА (3) — «Барселона» (2), «Бавария»;

клубные чемпионаты мира (3) — «Барселона» (2), «Бавария».

Пеп Гвардиола — первый в истории европейского футбола тренер, сделавший 2 требла (чемпионство + кубок + ЛЧ) с разными командами. И все это достигнуто за 15 лет карьеры. Хосепу в этом году исполнилось только 52 — некоторые коучи в его возрасте считаются еще молодыми специалистами.