Вилочные погрузчики — разновидности техники и основные характеристики

Вилочные погрузчики используют для грузовых операций: подъем, транспортировка, разгрузка, складирование и штабелирование. Относится этот вид техники к самоходной на колесах и является одним из самых распространенных. Их используют везде: на складах, при строительстве, на элеваторах и тд.

Везде, где требуется интенсивная работа с грузопотоком, а в особенности с поддонами, нужен вилочный погрузчик, без него работа затянется на долгое время. Сегодня их есть очень много и разных видов: бензиновые, газовые, дизельные, внедорожные и боковые, крупнотоннажные и мобильные, контейнерные и телескопические и др.

Основные разновидности

Погрузчики различают как по конструкционным, так и по рабочих характеристикам. К конструкционным относятся, такие параметры как: тип двигателя, количество колес. К рабочим грузоподъемность, дополнительные приспособления и др. рассмотрим основные отличия:

Количество колес (четырехопорные и трехопорные). Четырехопорные вилочные погрузчики менее маневренны, а трехопорные менее устойчивы.

Тип колес (литые, пневматические) — первые более долговечны в эксплуатации, вторые подходят для более деликатного перемещения грузов.

Тип двигателя (электрические, дизельные, газовые и бензиновые).

Тип устройства для подъема и расположения (вилочная карета спереди, вила сбоку и кошевые).

По номинальному весу, с которым техника может работать выделяют 4 основных категории. Легкие могут поднимать груз весом в пределах 0,5-2 тонны. Далее идут средние и их максимальная грузоподъемность от 2 до 4 тонн. Более мощные тяжелые и работают с весом в пределах 4-10 т. Самые мощные большегрузные, они поднимают более 10 тонн.

Выбор техники в первую очередь зависит от рабочих задач. Не всегда есть смысл покупать большегрузный вилочный погрузчик, если нет необходимости работать с такими огромными грузами.

А теперь о дополнительных приспособлениях

По типу работы погрузчики вилочные делят на механические и гидравлические. Те, что на гидравлике, работают от пульта и они более надежные. Стоят они правда на много дороже, чем механика. Бывают рабочие задачи, при которых нужно два типа устройств, например, при захватывании рулонов.

По типу захвата технику делят на киповую, рулонную. Дополнительно стоит выделить захват для бочек и позиционер для вил. Если говорить о боковом смещении каретки (сайдшифтинг), нужно сказать, что это одно из наиболее популярнейших приспособлений. Оно действительно полезное и универсальное.

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