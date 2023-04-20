ОЗУ DDR4: преимущества, производители и способ установки

Оперативная память DDR4 — это тип оперативной памяти, который является четвертым поколением Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM). Стандарт для большинства современных компьютеров и ноутбуков. Частота передачи данных для DDR4 может достигать 3200 МГц, что позволяет обеспечивать более быструю и плавную работу компьютера в целом.

Особенности оперативной памяти DDR4

ОЗУ характеризуется рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями оперативной памяти:

Высокая пропускная способность. DDR4 может достигать частоты передачи данных до 3200 МГц, что гораздо выше, чем у DDR3 и DDR2. Это обеспечивает более быструю обработку данных и улучшенную производительность. Низкое энергопотребление. Оперативная память DDR4 использует более низкое напряжение, что позволяет уменьшить энергопотребление и повысить эффективность. Это особенно важно для ноутбуков и других мобильных устройств, где продолжительное время работы от аккумулятора является критически важным. Небольшая задержка. DDR4 характеризуется более низкой задержкой, чем предыдущие поколения оперативной памяти. Обеспечивается быстрый доступ к данным, а также улучшенная производительность. Большой объем памяти. DDR4 позволяет использовать модули памяти большего объема. Это оценят люди, которые работают с графикой и видео. Поддержка новых технологий. DDR4 поддерживает ECC (Error Correction Code) и RDIMM (Registered DIMM). Это обеспечивает большую надежность и стабильность системы.

ТОП брендов

Существует множество производителей оперативной памяти DDR4. Самые популярные:

Kingston Technology;

Corsair;

G.Skill;

Crucial;

ADATA;

Team Group;

Patriot;

HyperX;

Transcend;

Samsung.

Каждый из этих производителей имеет свои сильные стороны и предлагает широкий спектр модулей оперативной памяти DDR4 различных емкостей и частот. При выборе ОЗУ учитывайте качество и репутацию производителя, чтобы гарантировать стабильную работу системы.

Как установить оперативную память DDR4

ОЗУ устанавливается в слоты оперативной памяти на материнской плате компьютера. Обычно на материнских платах расположено от 2 до 4 слотов. Откройте крышку корпуса компьютера, найдите слоты оперативной памяти на материнской плате и аккуратно вставьте в них модули, соблюдая правильную ориентацию и надежно закрепив их замками на боковых краях слотов. После установки оперативной памяти проверьте ее работоспособность в BIOS и при необходимости настройте ее параметры.