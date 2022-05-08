Стало известно, когда в Украине может резко измениться курс доллара и евро

На днях Национальный банк Украины опубликовал отчет, в котором рассказал об условиях, при которых можно будет отменить ограничение обращения иностранной валюты. Регулятор и сам хочет как можно скорее вернуться к политике плавающего курса, то есть снять контроль и позволить рыночным инструментам самостоятельно регулировать процесс курсообразования. Но этого пока не разрешает макроэкономическая ситуация в стране.





Снять жесткий контроль над курсом НБУ сможет, как только валютный рынок вернет себе способность к самобалансированию. Это главное и единственное условие, с выполнением которого регулятор сможет отпустить курс валют в свободное плавание.

Выполнение этого условия, прежде всего, связано с экономической стабилизацией страны, что в условиях войны является непростой задачей. Но несмотря на все, Нацбанк уже пытается понемногу ослаблять валютный контроль, чтобы переход к плавающему курсу был более мягким и не привел к резкому удорожанию доллара и евро.

К примеру, в прошлом месяце НБУ уже разрешил банкам продавать валюту своим клиентам. На эту процедуру, конечно, наложили некоторые ограничения. Например, банкам запретили устанавливать курс, более чем на 10% превышающий официальный (до 32,18 грн/долл). Кроме того финучреждения обязали продавать иностранную наличность только в таком количестве, в котором она была приобретена в этот же день. Однако даже такое казалось бы незначительное послабление в условиях войны – это уже большой шаг вперед к саморегулированию курса.

Следующими же шагами Национального банка станет прекращение финансирования дефицита государственного бюджета. И только после этого можно будет снять жесткие ограничения на курс валют. Тогда украинцы снова смогут свободно покупать иностранные наличные в банках по значительно более низкому курсу, чем сейчас.

А до этого времени гражданам, похоже, придется существенно переплачивать за доллары и евро в обменниках, пытающихся спекулировать на финансовых ограничениях. Ведь по сравнению с граничной ценой доллара в банке, составляющей 32,18 грн/долл, обменники предлагают «американца» не дешевле, чем за 34 грн/долл.