Украинцы начали выбирать Доминикану для зимних каникул

Доминикана – удивительная страна с роскошными горными пейзажами, изумительной лазурной водой моря и океана, бесконечными пляжами, известными во всем мире, колониальной архитектурой. В Украине турами в эту страну займаються многие туроператоры. Для компании АНЕКС Тур Доминикана – одно из приоритетных направлений, поэтому отдых будет ярким, полноценным, запомнится с положительной стороны.





Общее описание

Доминикана – это сотни километров береговой линии. Это чистейшие белоснежные песчаные пляжи, на которых рядами растут пальмы, дающие тень и прохладу. А другая часть страны – это безмятежные мангровые лагуны, ветровые дюны, скалистые утесы.

Первое, что нужно знать о стране, – это климат. Отдыхать можно круглый год, и климат приятно порадует. Летом температура воздуха составляет около +33 градусов, а зимой составляет в среднем +28 градусов. Сезон дождей обычно длится с мая по сентябрь, но он проходит очень мягко и совершенно не мешает отдыху. Лучшее время для поездки – с ноября по апрель, когда царит комфортная погода без перемен.

Немного о культуре

Подготовьтесь к тому, что на английском языке практически никто не говорит. Преимущественно общаются на испанском.

Доминиканская кухня вкусная и сытная, а главное в ней:

морепродукты, в частности, лобстеры;

жареные бананы;

доминиканский ром;

целебная настойка «Мамахуана»;

натуральный кофе Доминиканы и какао.

Традиции страны неразрывно связаны с танцами. Можно увидеть, что местные жители практически все время что-то напевают, пританцовывают. Любимые направления – бачата и сальса.

Основная валюта – доллары США. Также в ходу доминиканские песо.

Какой курорт выбрать?

Курортов в стране немало. Есть из чего выбирать, основываясь на предпочтениях, сезоне поездке, бюджете, увлечениях.

Пунта-Кана. Предлагает широченные белоснежные пляжи. Ехать можно круглый год. Бока-Чика. Самый доступный по цене курорт. Здесь нет ветров, пологий вход в воду, спокойная вода. Ла-Романа. Это «Отельное» место, где предусмотрено много развлечений, но только в самих гостиницах. Санто-Доминго. Город радует достопримечательностями и экскурсиями, но пляжный отдых не слишком развит. Кабарет. Молодежный центр сервинга с пляжами, на которых удобные волны, есть возможность учиться кайтсервингу. Пуэрто-Плата. Атлантический берег с большими волнами. Считается тусовочным и место спортсменов-серферов.

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