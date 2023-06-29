Мазь для заживления ран: как выбрать подходящее средство

Травматизация кожного покрова – весьма распространенное явление, которое может возникать при разных условиях. Порезы, удары, ожоги, пролежни, а также кожные заболевания, которые сопровождаются образованием ран, требуют терапии. Без необходимого лечения даже небольшая царапина может стать причиной серьезных осложнений, в том числе вызванных инфекцией, которая проникла через поврежденный участок. Одним из самых популярных ранозаживляющих средств является мазь Левомеколь.

Особенности ранозаживляющих средств

Заживляющие мази выбирают, исходя из сложности раны, ее локализации, происхождения, а также фазы (воспаление, регенерация или эпителизация). Если для небольших царапин и порезов выбирать средство для лечения можно самостоятельно, то серьезные ранения, ожоги и повреждения, которые долго не заживают, требуют консультации со специалистом.

Все ранозаживляющие мази, в зависимости от их свойств, можно условно разделить на 5 групп:

на основе цинка или с ионами серебра – применяются для дополнительного обеззараживания поврежденных участков кожи;

с подсушивающими свойствами – актуальны для открытых «мокнущих» ран;

с антибиотиками – предназначены для лечения ран у пациентов с сахарным диабетом, а также для устранения пролежней;

для гнойных повреждений – останавливают воспалительный процесс, «вытягивают» гной и способствуют быстрой регенерации;

послеоперационные – обеззараживают, предотвращают гниение, подсушивают, ускоряют заживление швов.

Если обеззараживающие и подсушивающие можно использовать самостоятельно, то для применения средств с антибиотиками и послеоперационных необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Популярные ранозаживляющие мази

Чаще всего для заживления ран разной степени тяжести используют:

Левомеколь – недорогое средство на основе метилурацила и левомицетина, применяется при ожогах, порезах, гнойных процессах, трофических язвах, фурункулах и карбункулах. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Пронтосан – мазь, которая справляется с трофическими язвами, послеоперационными и глубокими ранами, серьезными ожогами. Отличается быстрым результатом, хорошей переносимостью, но дорого стоит.

Левосин – кроме метилурацила и левомицетина содержит еще и антибактериальный сульфадиметоксин, а также обезболивающий тримекаин. Применяется в лечении гнойных ран, в том числе инфицированных смешанной микрофлорой.

Банеоцин – комбинированная с антибиотиками. Предназначена для лечения инфицированных ожогов, хирургических швов, фурункулов, варикозных язв и других кожных повреждений.

Ранозаживляющие средства в форме мази подходят не во всех случаях. Иногда лучшим решением становится порошок, паста или эмульсия. Стоит доверить выбор лекарства врачу, поскольку только он может оценить состояние раны, определить наличие инфекции и других осложнений.