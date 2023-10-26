Сколько реально стоит обслуживание обратного осмоса Качество водопроводной воды в Украине в большинстве населенных пунктов довольно низкое, что часто обусловлено плохим состоянием инженерных сооружений. Но хороший обратный осмос устраняет до 99,8% всех существующих загрязнений, включая патогены — вирусы и бактерии. Его установка позволит избавиться от неудобств, связанных с покупкой бутылей, получив постоянный доступ к чистой питьевой воде. Главное выбрать подходящую модель с достаточной производительностью и учесть будущие расходы на ее обслуживание.

Как часто нужно менять расходные элементы

Периодичность обновления картриджей напрямую зависит от интенсивности эксплуатации системы. Можно ориентироваться и на усредненные сроки службы картриджей, заявленные производителями:

предварительная очистка — 3 месяца; мембрана — 12 месяцев; минерализатор и постфильтр — полгода.

Если не соблюдать базовые рекомендации, то качество воды быстро снизится. Это приведет к появлению неприятного запаха и металлического послевкусия. Такая жидкость не подходит для питья или приготовления пищи: нельзя продолжать пользоваться обратным осмосом, если основные компоненты исчерпали свой ресурс.

Сколько стоит комплект сменных картриджей

Частота обслуживания зависит от модели очистительного оборудования. Некоторые системы нуждаются в обновлении расходных элементов каждые 3 месяца, другие — 1 раз в полугодие. Стоимость используемых картриджей и мембран напрямую зависит от производительности осмоса: чем больше литров он способен обработать в течение часа, тем дороже будет итоговая цена расходников. Чтобы обеспечить стабильную работу системы в течение длительного времени, важно использовать только оригинальные картриджи для обратного осмоса, которые совместимы с используемым фильтром. Если возникают сомнения при подборе, лучше довериться консультантам специализированного магазина.

Дорого ли обслуживать фильтр обратного осмоса

Основные затраты возникают на этапе покупки системы, а в дальнейшем ее владельцу предстоит выделять небольшую сумму на обслуживание. Стоит сравнить ориентировочные расходы на осмос с покупкой бутилированной воды:

Годовой набор расходных материалов для оборудования со впечатляющей производительностью, способный обеспечить 12 литров чистой воды всего за час. Картриджи стоят около 6500 грн за целый год. Этот набор включает в себя два плановых обслуживания. Если разбить эту сумму — 550 грн в месяц за постоянный доступ к чистой воде в любых объемах. Бутилированная вода в емкостях стоит около 150-200 грн за 18 литров с доставкой. В неделю семья из 3-4 человек потребляет не менее 40-50 литров — и это при минимальном приготовлении пищи и питье. Соответственно предстоит отдать не менее 1200 грн, но чаще всего эта сумма гораздо выше.

И в результате, обслуживание обратного осмоса, даже одной из самых дорогих моделей, обходится как минимум в 2 раза дешевле бутилированной воды. За счет этого, установка фильтра — рациональное и экономное решение.