Фильтры для очистки воды — какой лучше выбрать

В воде из-под крана присутствует вся таблица Менделеева: железо в виде ржавчины, хлор, минералы и другие химические элементы, которые не лучшим образом влияют на организм. Самый простой способ обезопасить себя, поставить фильтры, которые будут очищать жидкость.





Например, можно купить фильтр осмоса, выбрать его можно в интернет-магазине. Среди всего разнообразия фильтр осмос считают лучшим вариантом для очистки воды. Он улучшает ее состав и органолептические свойства. Жидкость во время прохождения через фильтр не нагревается, очищение происходит без химических реагентов.

На официальном сайте компании https://ecosoft.ua/ можно ознакомиться с ассортиментом фильтров. В наличие системы очищения под мойку, для бассейнов, питьевой воды, настольные, а также:

фильтры для проточной воды;

фильтры-кувшины;

сменные картриджи.

На устройства производитель предоставляет гарантию, что особенно ценно. Гарантия свидетельствует о качестве, заботе о клиенте, ответственности.

Как работают фильтры обратного осмоса

Вода, очищенная таким фильтром, в народе называется «мертвой». В данном случае, это скорее хорошо, чем плохо, потому что после очищения в жидкости нет металлов, микроорганизмов, минералов. В общем, нет ничего, кроме гидрогенна и оксигена. Жидкость абсолютно безвредна для людей, животных, растений, но как удается убрать лишнее из неё?

Фильтрация при помощи обратного осмоса проста и эффективна: под давлением молекулы воды проходят через полупроницаемую мембрану. Полупроницаемая мембрана (обратный осмос) изготовлена из полимеров или композитов, текстура напоминает молекулярное сито. Через сито под давлением пропускают H2O. Частицы, что по размерам больше чем молекула воды не отсеиваются. Это удивительно, но даже ионы не проходят.

Жидкость при фильтрации делиться на чистую и грязную при прохождении через фильтр. На воду должно действовать давление в 3,5-4 атмосферы. Это важнейшее условие для очищения.

Современные системы фильтров обратного осмоса состоят не только из молекулярного сита. В них есть картриджи для механической фильтрации. Они не пропускают фракции песка, земли, глины Обязательно будет присутствовать фильтроэлемент с активированным углем, он делает воду вкусной.

Разнообразие мембранных фильтров

Украинский производитель Ecosoft предлагает фильтры для очищения воды:

без минерализатора (Absolute и Standard);

с минирализацией магнием;

с минерализаторами для повышения щелочности и улучшения вкуса;

AquaCalcium способны оптимизировать состав жидкости;

P’URE Balance с обогащением кальцием.

При наличии такого очистителя вода из-под крана будет не хуже, чем Evian. С фильтрами можно больше не покупать бутилированную воду. А еще люди замечают улучшение самочувствия: нет отеков, исчезают проблемы с кожей, улучшается цвет лица, меньше проблем с ЖКТ.

Получать чистую воду — это базовое право каждого человека и Ecosoft заботиться о том, чтобы как можно больше людей получили доступ к чистейшей H2O.