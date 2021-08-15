Миттєве блокування: клієнти Monobank втрачають доступ до рахунків при великих операціях

Жорсткий моніторинг фінансів – основний алгоритм роботи в Мобільному додатку Monobank. Саме тому відбуваються серйозні паузи переказів великих грошей за кордон. При цьому якщо ви підтвердили походження коштів – це не є гарантією, що гроші надійдуть моментально.





Одна з таких скарг була опублікована на офіційному джерелі monobank від 12 серпня. Клієнтка розповіла, що їй потрібно було перевести в Болгарію 18 тисяч євро (мета – покупка нерухомості). Питання про переведення такої суми було обговорено заздалегідь зі службою підтримки банку. В результаті гроші так і не були переведені.

За словами клієнтки: «Перший крок: поклала гроші. Моментально їх блокують, посилаючись на вимогу: звідки гроші? У відповідь я відправляю договір купівлі-продажу власної квартири в Харкові. Відразу ж дали доступ до рахунку. У Болгарії я повинна була зробити покупку нерухомості. Їду туди. Звертаюся в monobank і прошу зробити грошовий переказ на користь продавця. У відповідь знову дублюють питання: звідки гроші?»

Як в замкнутому колі – виконавши знову всі вимоги, я отримую прохання від monobank направити їм договір купівлі-продажу квартири в Болгарії. Відправила відповідь: я не можу укласти угоду та отримати офіційний висновок, тому що немає грошей. На що мені прийшло роз’яснення, що такі внутрішні процедури. І я повинна надати документ.

Іду до продавця, показати вимогу від monobank. Він дуже неохоче погоджується підписати договір для того, щоб направити копію висновку в службу підтримки банку й отримати переказ. Цей факт так само було проігноровано банком! З великим хвилюванням було очікування коштів. Але їх так і не перевели, не пояснюючи, при цьому, причину.

Ніяких документів, що підтверджують дії банку не було надано! Лише одна фраза: «Перевіряємо інформацію».

Було відмічено, що одержувач переказу був громадянином Російської Федерації. Можливо, саме тому банк не здійснив грошовий переказ.

Порада для охочих придбати нерухомість за кордоном – відкривати рахунки тільки в банку тієї країни, в якій буде проведена купівля-продаж. Це допоможе уникнути небажаних проблем з контролем валют і фінансовим моніторингом НБУ.