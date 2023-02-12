Как не нарушить закон будучи волонтером: практические советы от юристов

После начала полномасштабной войны тысячи украинцев стали волонтерами и активно помогают ВСУ и людям, пострадавшим от войны. Часть волонтерской работы — сбор денег. Получая деньги на собственную банковскую карту, вы рискуете получить обвинение в неуплате налогов. Чтобы избежать проблем с законом, понадобится зарегистрировать благотворительную организацию.

Дело в том, что работа благотворительной организации и получение прибыли – это несовместимые вещи. Все деньги пойдут на благотворительность, а не на получение личной выгоды. То есть платить с них налог не нужно. Мы рекомендуем доверить регистрацию благотворительной организации специалистам, например, https://www.legalact.com.ua/reyestracziya-blagodijnoyi-organizacziyi/, но для начала ознакомьтесь с особенностями процедуры.

Что нужно знать до регистрации благотворительного фонда

Для регистрации понадобится выбрать подходящий вид благотворительной организации, определить цели и сферу деятельности, а также выбрать способ финансирования.

Возможность зарегистрировать благотворительную организацию имеют физические и юридические лица. В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 1 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, благотворительная организации – это юридическое лицо, которое выбирает одну или несколько целей и работает в соответствии с учредительной документацией, составленный в соответствии с вышеупомянутым Законом.

Благотворительная организация создается с целью помощи другим, а значит, основатель не может получать прибыль от своей деятельности.

При этом работники благотворительной организации должны быть официально трудоустроены, получать заработную плату и все социальные гарантии.

Виды благотворительных организаций

Законом предусмотрено три типа благотворительных организаций – фонд, учреждение и общество.

На практике проще всего зарегистрировать благотворительный фонд. Это самый простой и понятный вариант, тем более, что его можно регистрировать в одиночку. Благотворительный фонд. Он действует на основании статута, имеет участников и управляют им участники, которые не обязаны предоставлять БФ активы для достижения целей. Основать БФ может даже один человек. Что касается активов, то они могут формироваться участниками БФ или другими лицами. Это лучший вариант для волонтеров, которые собирают деньги для помощи ВСУ или переселенцам.

благотворительное общество и благотворительное учреждение имеют свои тонкости и функционируют сложнее. Перед регистрацией стоит проконсультироваться у юриста для выбора наиболее оптимального варианта.

Какие документы понадобятся для регистрации БФ

Для регистрации благотворительной организации понадобится провести собрание учредителей и подготовить протокол. В протоколе должны содержаться следующие данные:

место и дата проведения сборов;

количество лиц-участников;

выражено и принято решение о создании благотворительной организации;

указано название организации;

утвержден статут организации;

выбрано руководителя организации и определены его полномочия.

Также для регистрации БФ понадобится статут. В этом документе прописываются все базовые принципы. Именно им вы будете руководствоваться во всех непонятных ситуациях. Чтобы правильно оформить статут, лучше обратиться к опытным юристам, которые подготовят документ на основании законодательства Украины.

Таким образом для регистрации благотворительной организации понадобятся такие документы.

Копии личных документов (паспорт и ИНН). Два экземпляра протокола, если учредителей несколько или решение о создать организации, если основатель один. Два экземпляра статута или учредительного акта. Регистрационная заявка. Написанное заявление на регистрацию неприбыльных организаций. Описание структуры собственности благотворительной организации.

Процедура регистрации благотворительной организации не сложная, но все документы должны быть правильно подготовлены. иначе регистратор может отказать вам в регистрации.

Кроме того, в ходе регистрации благотворительной организации могут возникать разные нюансы. Лучше всего доверить регистрацию опытному юристу, тем более что стоит такая услуга недорого.