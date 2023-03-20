RIYAKO&PARTNERS – юридическая компания, основанная в 2011 году в Харькове. Сейчас компания является одним из лидеров на рынке юридических услуг в Харькове и Украине. RIYAKO&PARTNERS – это коллектив из высококвалифицированных юристов, которые обладают опытом работы с международными и украинскими компаниями. Специализируется на предоставлении широкого спектра услуг по корпоративному, коммерческому, налоговому, трудовому, интеллектуальной собственности, антимонопольному праву, строительству, недвижимости, банковскому и финансовому праву, международному праву и арбитражу.

Компания имеет большой штат специалистов, включая партнеров, которые обладают высокой квалификацией и большим опытом в различных областях права. Команда RIYAKO&PARTNERS работает на высоком профессиональном уровне, предоставляя своим клиентам индивидуальный подход и высокое качество услуг.

Компания также имеет богатый опыт в обслуживании клиентов из разных секторов экономики, включая фармацевтическую, телекоммуникационную, энергетическую, финансовую, сельскохозяйственную, строительную, розничную торговлю, ИТ-индустрию и другие представленные на сайте юридической компании https://riyako.com.ua/ .

RIYAKO&PARTNERS предлагает своим клиентам комплексный подход к решению их юридических вопросов, включая консультации, разработку и реализацию юридических стратегий, представительство в суде и арбитраже, а также предоставление услуг по сопровождению сделок и бизнес-процессов.

RIYAKO&PARTNERS представляет новую услугу по защите прав интеллектуальной собственности

Киев, Харьков, Украина – Юридическая компания RIYAKO&PARTNERS рада объявить о запуске новой услуги по защите прав интеллектуальной собственности. Эта услуга предназначена для защиты клиентов от нарушений их прав на интеллектуальную собственность, такую как авторские права, патенты, товарные знаки, промышленные образцы и другие.

RIYAKO&PARTNERS имеет многолетний опыт работы в области интеллектуальной собственности и предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг, включая:

Регистрацию и охрану прав на интеллектуальную собственность в Украине и за рубежом;

Разработку и реализацию стратегий по защите прав на интеллектуальную собственность;

Подготовку и анализ договоров на передачу прав на интеллектуальную собственность;

Представительство интересов клиентов в судебных и арбитражных процессах по защите прав на интеллектуальную собственность;

Предоставление консультаций и обучения в области интеллектуальной собственности.