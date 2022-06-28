Ніж Glock – легенда австрійської збройової справи

Якщо обирати бренд, який однаково успішно виробляє вогнепальну та холодну зброю, то одне з перших місць рейтингу зайняла б австрійська компанія Glock. Їхній тактичний ніж за п’ятдесят років існування завоював божевільну популярність не лише серед військових, але також серед мисливців, туристів та фанатів іншого екстремального відпочинку на пересіченій місцевості.





Переваги ножів Glock

Володіючи класичною конструкцією, ніж Glock все ж таки має ряд переваг, серед яких:

міцний метал клинка (55 HRC) із вуглецевої сталі;

зручна поліамідна рукоятка, яка щільно лягає у долоню і не прослизає під час експлуатації;

оптимальний розмір гарди для захисту пальців;

легкий чохол із пластику, який не обтяжує загальну вагу зброї;

привабливий дизайн, що віддає данину класичному штик-ножу;

розумна вартість за високої функціональності виробу.

При грамотному догляді холодна зброя цього бренду вірою та правдою прослужить вам багато років, не викликаючи нарікань за своїми характеристиками.

Де можна використовувати ніж Glock?

Завдяки гарту сталі, ви зможете використовувати клинок Глок у будь-яких умовах, не побоюючись за його збереження. Основний обов’язок виробу – задовольняти всі потреби військових як під час бойових дій, так і під час перебування на пересіченій місцевості. Але через свою функціональність та універсальність холодна зброя Glock також користується попитом серед фанатів активного відпочинку. Він може використовуватися для:

різання різних предметів, починаючи з канатів та бичівки та закінчуючи гілками;

відкриття консервних банок (у цьому допоможе ребриста поверхня зі зворотного боку клинка);

рубки та виконання пиляльних робіт.

Ще одним призначення ножа Glock можна назвати тренувальні цілі. Його часто використовують для тренування навичок бійців. Також він використовується для знешкодження мін. Хоча для таких робіт існує спеціалізоване обладнання, але воно не завжди може опинитися під рукою.

З таким ножем вас можна закидати в будь-яке місце земної кулі з упевненістю, що ви зможете знайти йому застосування.