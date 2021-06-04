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«ПриватБанк» може перестати існувати в теперішньому вигляді

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Спеціаліст правового поля заявив, що «ПриватБанк» можуть не просто продати приватним інвесторам, а повністю його зруйнувати, розділивши на частини і розпродавши. Причина проста – сума за цілу фінустанову може бути непідйомною для покупця з будь-якої країни.


Подробиці ситуації

Дану інформацію надав адвокат Сергій Гула, розмістивши відповідний ролик на своєму YouTube-каналі. У ньому він попереджає користувачів про те, що дана інформація є інсайдерською, тобто офіційно вона не підтверджена. Однак є інші непрямі докази новини – ці ж слова говорив Сергій Марченко, представник Мінфіну України.

За словами адвоката, чиновники вже давно вирішили, що «ПриватБанк» буде проданий, інший варіант владою не розглядається. Однак є кілька нюансів, які демонструють, що повністю фінустанову не може викупити жоден інвестор:

  • загальна капіталізація дуже висока, тому підсумкова вартість даної установи буде дуже високою для одиничних покупців;
  • «ПриватБанк» як і раніше знаходиться в неприємній ситуації через незакінчений судовий розгляд з колишніми власниками.

Чиновники можуть прийняти доленосне рішення, яке фактично знищить банк – його можуть поділити на невеликі фірми, які по частинах будуть продані різним покупцям. Гула при цьому робить наголос на тому, що раніше держава з величезними втратами витягала цю установу з боргів, рятуючи її від краху, при цьому вкладаючи в це завдання гроші, зібрані через податки з громадян України. Але робилося все це для того, щоб в результаті продати національний, прибутковий проект іноземцям.

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