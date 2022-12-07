Бюро перекладів — де перекласти документацію та нотаріально завірити її в Україні

У повсякденному житті перекласти щось з іноземної (будь-якої) мови можна завдяки додаткам та інтернету. Коли справа стосується документації технічної, медичної, чи якихось довідок, то доцільніше звернутись у бюро перекладів, де із задачею справляться професійні перекладачі. На то є багато об’єктивних причин: компетентність, правильність та актуальність перекладу, чинні закони у різних країнах.

Наведемо простий приклад: необхідно перекласти документи для навчання чи роботи в Німеччині, чи Італії. Згідно із законами цих країн, документи матимуть юридичну силу, лише у тому випадку, коли їх перекладом займається сертифіковані або акредитовані перекладачі або присяжні.

Пересічний громадянин потрапляє у глухий кут: адже не може отримати довідку, щоб виїхати та виїхати для отримання її. У цьому випадку допоможе професійна команда “Admiral”, адже вони співпрацюють з такими уповноваженими перекладачами. Тому тут допоможуть із перекладом документів для виїзду за кордон, щоб:

укласти шлюб з іноземцем;

навчатись в іноземних освітніх закладах;

працювати;

поїхати у туристичну відпустку тощо.

Але перед тим, як людина звернеться за перекладом до фахівців, необхідно, як мінімум, проконсультуватися. У оригінальному документі можуть бути помилки, його необхідно перевірити. Це надзвичайно важливо для того, щоб не втратити гроші та час.

Тут працюють згідно із чинними законами, тому не зберігають документи клієнтів, співпрацюють із фізособами, бізнесом та держустановами. Робота якісна та прозора!

Корисні поради для тих, кому потрібно перекласти особисті документи на іноземну мову

У жодному разі не можна плутати нотаріальне завірення та печатку бюро. Це цілком різні речі. Печатка бюро свідчить про те, що текст перекладу на 100% відповідає оригіналу, і цього у більшості випадків достатньо для отримання туристичної візи.

Юридичну силу мають документи, завірені нотаріусом. Тому перед зверненням до бюро, обов’язково необхідно уточнити у приймаючої сторони, що саме має стояти на документах. Тоді у бюро завірять документи, саме як необхідно замовникові.

Звісно, якщо людина знає іноземну мову, вона може перекласти зміст документації для себе, але лише для неформального використання. Річ у тім, що не завірені довідки та інші документи не мають юридичної сили, а це головний фактор, на який звертають увагу усі юридичні установи у світі.

Якщо хочете отримати якісний переклад, то потрібно зібрати додаткову інформацію та надати її перекладачеві. До переліку такої інформації входять:

власні імена;

географічні найменування;

текст на штампові документа оригіналу;

сам друк тощо.

В Admiral вам неодмінно допоможуть із перекладами, апостилем, нострифікацією дипломів та ін. Компанія веде свою професійну діяльність з 2008 року.

Чим займається бюро

Сюди щоденно звертаються для перекладу особистих документів, довідок та заяв, освітньої документації тощо. Найзручніший формат співпраці нині — це звісно онлайн. Якщо у вашому місті ще не має відділення цього бюро, через інтернет ви можете отримати перекладені документи. Готову роботу надішлють на електрону пошту замовника, або Новою Поштою.Також можлива відправка готової документації через месенджер.