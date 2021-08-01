Прилад має бути у всіх: у мільйонів українців відключать газ

Українців, що до 2023 року не встановлять індивідуальні лічильники на газ, відімкнуть від мережі постачання ресурсу. Адже за новими правилами, користування блакитним паливом за відсутності у споживача окремого приладу для обліку, заборонено. Тим часом понад 2 мільйони громадян досі не мають у своїх квартирах власних лічильників.





Таке суворе покарання за відсутність газового лічильника передбачена законом України «Про комерційний облік газу». Як повідомили у Міністерстві енергетики України, більшість громадян, що не мають у своїх квартирах чи будинках окремих лічильників, користуються «блакитним паливом» лише для приготування їжі. Тобто єдиний газовий пристрій у їхніх оселях – це кухонна плитка.

Вочевидь саме через невеликі обсяги споживання ресурсу ці громадяни й не задумувалися про необхідність встановлення лічильника. Однак у зв’язку з обмеженнями закону й вимогою держави, їм таки доведеться придбати свій власний пристрій.

У Міненергетики також повідомили конкретні дані щодо кількості споживачів, які не мають індивідуальних засобів обліку:

2,25 млн споживачів «блакитного палива» із з 12,5 млн досі не мають окремих лічильників;

2,15 млн домогосподарств використовують газ лише для куховарства.

Українці, які з тих чи інших причин не захочуть встановити у своїй оселі індивідуальний газовий лічильник, будуть примусово переведені на обмежені норми споживання газу. За таких умов користування ресурсом для них стане вкрай невигідним.

Наприклад, для триособової родини що використовує у своєму побуті лише газову плиту, норма використання становить 9,8 куб. м за усіх. Тобто фактично на кожного члена сім’ї припадає по 3,28 куб. м. Тоді як за граничними нормативами платити доведеться вже за 29,4 куб. м, тобто на кожного мешканця оселі припадатиме по 9,8 куб м. Згідно з актуальним тарифом сума у платіжці для такої родини зросте утричі, й становитиме 234 грн за місяць, замість 78 грн.