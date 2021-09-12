Індексації пенсій бути: кому чекати збільшення виплат

У четвер 9 вересня парламентарі врешті погодили запропонований Кабміном законопроект №4668.Таке рішення Верховної Ради покликане внести зміни у деякі приписи пенсійного законодавства в Україні. Тож вже з наступного року рівень життя вітчизняних пенсіонерів почне систематично покращуватися.





Основною тезою документу є впровадження щорічної індексації пенсійних виплат, яку планують розпочати з 1 березня 2022 року. Щорічні підвишки очікують абсолютно усіх громадян на заслуженому відпочинку. Торкнуться зміни навіть тих, хто отримує спецпенсії: колишніх чиновників, науковців та військових у відставці.

У пояснювальній записці до законопроекту згадується, що до 2017 року пенсійні виплати за спецпрограмами індексували, як і всі інші пенсії українців. Тож зараз парламентарі просто повертають до життя стару систему, яку свого часу скасували.

Деякі з поправок до пенсійного законодавства, що містяться у документі, передбачають також вихід на пенсію в достроковому порядку. Вихід на пенсію раніше обумовленого віку, з повним пенсійним оформленням та встановленням суми виплат, дозволяється для категорій громадян, які:

за півтора року до досягнення пенсійного віку були звільнені з офіційної роботи з приводу скорочення виробництва, його реорганізації тощо;

мають дітей, що тяжко хворіють, проте не мають групи інвалідності та не претендують на неї.

Достроковий вихід на заслужений відпочинок можуть собі дозволити також багатодітні жінки (5 та більше дітей), якщо наймолодша дитина є старшою за 6 років. Йде назустріч українське законодавство і матерям дітей інвалідів дитинства. Проте для цієї категорії жінок актуальні й деякі обмеження: вік не менше 50 років та страховий стаж понад 15 років. Усі ці категорії українців зможуть без проблем оформити потрібні документи та отримувати регулярні виплати від держави.

Нагадаємо, що інвалідами дитинства в Україні вважаються громадяни, які мають обмежені фізичні чи інтелектуальні можливості, та ще не досягли 18 років.