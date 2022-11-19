VipStatus — элитные смартфоны, часы и аксессуары из драгоценных металлов под заказ

Чтобы подчеркнуть свой статус, нужно быть смелым и оригинальным. Швейцарскими часами или айфоном последней модели уже давно никого не удивишь. А вот элитный смартфон в коже из крокодила или золотой вполне может показать, что его владелец относится к представительскому классу. В Украине такие телефоны тоже можно купить, для этого нужно перейти на страницу VipStatus, тут умеют удивлять.

Если человек заработал себе на роскошную жизнь, не нужно его критиковать. Он имеет право выделятся на фоне других людей. В студии VipStatus это прекрасно понимают и знают, как сделать из iPhone эксклюзив.

На сайте можно заказать и купить:

Элитные аксессуары;

Элитные смартфоны;

Элитные номера;

Элитный кофе.

Теперь детальнее поговорим об услугах, которые предоставляет дизайнерская студия, потому что ее специалисты предлагают действительно уникальный товар.

Подробнее про студию и сайт

Представьте, что можно купить телефон, корпус которого обтянут кожей крокодила, или на нем есть декоративные элементы из серебра, золота, платины. Допустим, вы хотите смартфон, инкрустированный драгоценными камнями. Мастера компании делают из гаджетов и аксессуаров ювелирные шедевры. При этом техника остается абсолютно функциональной.

Для чего такой китч? Это не китч, а желания людей, которые могут себе позволить больше, чем обычную яблочную технику. В первую очередь такие элитные смартфоны предпочитают звезды кино и шоу-бизнеса, представители власти, бизнесмены и другие представители элиты.

На сайте можно заказать iPhone, корпус которого выполнен из кожи рептилий, карельской березы или покрыт 24 каратным золотом. Гравировка, инкрустация, декоративные элементы — все делают лучшие ювелиры страны. Также тут есть часы, покрытые платиной и золотом. В тандеме со смартфоном устройства выглядят блестяще.

Такие вещи себе могут позволить не многие. Поэтому премиум-сегмент самый требовательный и сложный. Гораздо проще продавать масмаркет. Есть люди, для которых очень важно и ценно иметь дорогую вещь, в соответствие со своим вкусом. Специалисты компании знают, что предложить, как это реализовать и сделать.

Покупать за границей или в Украине

Чтобы купить золотой телефон с бриллиантами и сапфирами, не нужно ехать в Дубай. В Украине давно занимаются реализацией таких кейсов. На драгоценные камни предоставят сертификаты. Есть все документы, подтверждающие покрытие драгоценными металлами. Тут даже IQOS могут обтянуть кожей и украсить золотом.

В команде работают дизайнеры, ювелиры и инженеры. Они и создают все шедевры, представленные в каталоге. Они предлагают уникальные смартфоны в неповторимом дизайне. Гарантируют доставку по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий). Связаться с менеджером можно в социальных сетях, по горячей линии, в мессенджерах. Вся информация и контакты закреплены на сайте.

Украинские мастера делают свою работу идеально. Более того, сегодня все больше людей из ближнего зарубежья интересуются работой студии VipStatus. Поэтому можно смело покупать элитные смартфоны и аксессуары, не выезжая за границу.