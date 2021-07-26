Гейнер и хардгейнер

Гейнер — спортивное питание, сделанное из белково-углеводной смеси. В нем находятся такие вещества, как лактоферрин, иммуноглобулин и лактопероксидаза. Благодаря им гейнер может усиливать и поддерживать иммунную систему организма при серьезных физических нагрузках. Гейнер (нужную вам марку можно найти здесь https://www.atletmarket.com.ua/products/geynery.html) поможет увеличить мышечную массу хардгейнерам. Кто это такие, вы узнаете ниже.





Хардгейнер: кто это?

Хардгейнер — это человек, который слишком много ест. Например, в течении полутора-двух часов он съел 400 грамм углеводов, и 200 грамм белков, это примерно 400 граммов каши, 200 граммов отварного мяса, 100 грамм творога и т.п. После такой еды хардгейнер сможет отправиться в зал на тренировку без каких-либо проблем.

Часто такими людьми становятся те, кто просто хочет быстро набрать мышечную массу. У хардгейнеров нет проблем с весом, потому что они просто хотят иметь больше мышц и быть крупнее. Такой тип телосложения называют «эктоморф». У них метаболизм выше среднего.

Как хардгейнеру нарастить мышечную массу с помощью гейнера

Очень важно начать правильно питаться. Если вы едите много углеводов и мало белка, то у вас будут проблемы с набором мышечной массы. Хардгейнеру в этом случае поможет употребление гейнера. С его помощью вы сможете набрать мышечную массу, и мышцы будут оставаться в тонусе на протяжении продолжительного времени.

Хорошо, если гейнер включает в себя сывороточный либо яичный протеин, в которых содержится большое количество быстрых медленно усваиваемых углеводов на фоне повышенного количества белков.

Если вы хардгейнер планирует принимать это спортивное питание, то необходимо знать, что они содержат в себе углеводы, которые повышают уровень глюкозы в крови, и в связи с этим могут вызывать повышенное газообразование. Это не проблема, если не увлекаться количеством приемов пищи.

Гейнер нужно принимать от 1 до 3 раз в сутки до и после тренировки. Когда занятий в тренажерном зале нет, то можно его добавлять между любыми приемами еды. Обычно рекомендуют насыпать 1-2 столовые ложки и смешивать с 200 миллилитрами молока или воды до однородной консистенции.

Гейнер можно употреблять постоянно. Если нет противопоказаний в индивидуальном порядке, то побочных эффектов не будет. Важно помнить, что это — не замена основному рациону. Его нужно использовать в качестве добавления повышения питательной ценности. В магазине Atlet можно найти подходящие варианты для хардгейнеров.