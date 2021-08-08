В Україні готують новий податок – доведеться платити простим жителям країни

Кабінет Міністрів України почав підготовку законопроекту про нові умови оподаткування доходу від цінних паперів. Передбачені величезні штрафи, які доведеться виплачувати, якщо активи придбані на «тіньові» гроші.





Подробиці нововведення

Дану інформацію надав особисто Данило Гетманцев, глава фінансового комітету парламенту України, написавши відповідний пост на своїй сторінці в соціальних мережах. За словами чиновника, Україна виходить з «сірого простору», тому всім жителям доведеться платити податки і внески, а також відповідати за свою незаконну діяльність.

Новий законопроект введе особливий контроль за цінними паперами, які купуються українцями. У разі покупки даного активу доведеться заплатити чималий податок (сума поки не уточнюється). Покупки «в темну» обернуться великими штрафами, при цьому під контроль потраплять як недавні придбання, так і ті цінні папери, які знаходяться у владі людей з «давніх часів». Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, українці можуть:

задекларувати цінні папери в щорічній декларації та сплатити з них податок;

звернутися до «нульової декларації», щоб «відбілити» свої минулі придбання «без наслідків».

Особливий упор Гетманцев зробив саме на нульову декларацію – одноразове добровільне декларування, яке можна буде провести в період з вересня 2021 по вересень 2022 року. В цей час українцям дається можливість легалізувати цінні папери, які були придбані на «темні» доходи, сплативши за них податки. Спецслужби не стануть перевіряти джерела доходів, на які були придбані активи. Однак через рік все зміниться – невраховані активи, що не були задекларовані, будуть виявлятися і обкладатися величезними штрафами.