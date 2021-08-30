Модные решения, чтобы быть самой стильной на вечеринке

Времена года меняются, а пора вечеринок никогда не проходит. Однако, как только поступает приглашение оторваться на модной тусовке, тут же возникает множество сопутствующих проблем. Одна из них — что надеть? Все зачастую зависит от тематики и повода, но в любом случае вечернее платье от Dressa будет всегда беспроигрышным вариантом.





Как одеваться на вечеринку?

Не всегда купить первое попавшееся платье — выход из ситуации, поскольку некоторые мероприятия подразумевают определенный дресс-код. Всегда учитывайте формат и стиль вечеринки, а также свои вкусовые предпочтения.

Официальный и элегантный стиль

Будет точным попаданием в яблочко, когда требуется выглядеть богемно и сдержанно. Идеальное решение — платье комбинация или футляр. Подходящие оттенки: благородный черный, темно-бежевый, белый, насыщенный изумрудный, фиолетовый. Не забудьте дополнить аутфит туфлями на высоком каблуке и заметными аксессуарами.

Неформальный и легкий стиль

Если ваша вечеринка не в стиле свадьбы королевы Британии, то можно смело выбирать платья casual и делать ставку на комфорт. Здесь также уместными будут трендовые массивные цепи и крупные кольца. Подходящие фасоны: мини с оборками, майка в пол, льняное платье, трапеция.

Минималистичный стиль

Когда не хочется заморачиваться, но при этом есть сильное желание выглядеть стильно, в ход идет минимализм. Можно остановиться на однотонном платье подходящего фасона, добавив несколько ярких аксессуаров. Не бойтесь объединять неформальные и классические вещи, ведь минимализм — не равно «скучно».

Вечеринка зачастую подразумевает активное времяпровождение, поэтому какой бы стиль вы ни выбрали, всегда отдавайте предпочтение комфортным вариантам. Вечернее платье может быть не только красивым, но и удобным. Главное — найти подходящий фасон, который не будет ничего передавливать или стеснять движения. Если уделить должное внимание подготовке, вы сможете создать для себя беспроигрышный аутфит.