Почему iMac на сегодня самый универсальный инструмент

iMac — лучший компьютер для учебы, работы, творческих проектов. Его единственный недостаток — это конечно цена. Не каждому по карману такой дорогой компьютер. Есть конечно возможность взять его с хорошей скидкой. Для этого нужно воспользоваться предложением в Черную пятницу на сайте «Stylus». На покупке можно сэкономить 30% и более от полной стоимости. Поэтому, загляните на сайт магазина, возможно тут именно ваш iMac Черная Пятница — новый, с гарантией.

Почему техника от Apple всегда в ТОПе?

Прежде всего iMAC имеет эффектный дизайн и собраны из мощных компонентов. Это действительно мощные компьютеры с огромными возможностями под любые задачи. Моноблок от Apple соединил в себе все лучшее:

действительно эффектный дизайн (мышь напоминает каплю воды, у клавиатуры приятный отклик клавиш, машина интуитивно удобная);

комплектующие подключаются быстро и просто;

отличная синхронизация с другими гаджетами;

хорошая система охлаждения и др.

Сам по себе моноблок очень компактный и меньше по размерам, чем стандартные ПК. Отдельного внимания заслуживает операционная система на аймаках. ОС имеет расширенный набор базовых приложений. Необходимость загружать какие-то программы у пользователей возникает крайне редко. Разве что этого требует специфика работы, но в основном базового набора хватает с головой.

Если, например, пользователь удаляет приложение с iMac то оно сразу удаляется полностью. Потом не окажется, что в какой-то папке найдутся куски программы. А еще нет угроз поймать вирус! И это, пожалуй, главное достоинство.

Какую модель выбрать

Модельный ряд iMac не так обширен, как у стандартных ПК. Тут все предельно просто, понятно и удобно. Сейчас актуальны такие модели:

Моноблок с диагональю 21,5 дюймов — такие появились более 10 лет назад. При относительно небольших размерах собран из мощных компонентов. Экран Retina 4К, четырехъядерные процессоры Core i5, Core i7, 8 Гб оперативной памяти, 1 Тб накопительной.

iMac 27дюймовый — тут дисплей IPS Retina с True Tone технологией. Экран действительно огромный, примерно 69 см. От компьютера в восторге работники, чья специализация связана с художеством. Но и другим специалистам такая машина понравится. На выбор есть три типа процессоров и каждый из них в нескольких вариантах по количеству ядер. Объем оперативной памяти 8 Гб.

iMac 24 дюймовый на процессоре М1. В нём встроенный графический и нейропроцессор. Машин во время роботы почти не нагревается. Есть пару конфигураций по оперативной памяти: 8 Гб и 16 Гб. Первый вариант стоит значительно дешевле. Объем накопительной памяти варьируется от 256 Гб до 2 Тб.

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Черная пятница — лучшее время для шоппинга

В США Black Friday появилась только в 2013 году. В Stylus посчитали эту идею классно и тут же внедрили в магазине. Теперь тут каждый год проводят распродажи с реальными скидками. На Аймаках тоже можно хорошо сэкономить. Можно смело добавлять технику в «корзину» и оформлять покупку.