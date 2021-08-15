Бізнес та акції

Перші зарплати в віртуальної гривні – хто стане отримувати їх в найближчий час

15.08.2021
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гривні

Представники уряду України повідомили, хто з жителів країни першими отримає заробітні плати в віртуальної гривні. Згідно з їхніми заявами, на Е-гривневу зарплату можуть розраховувати співробітники Міністерства Фінансів України.


Детальніше про нововведення

Дану інформацію надав Андрій Федоров, міністр Верховної Ради України. Саме співробітники Міністерства Фінансів стануть своєрідними «тестувальниками» віртуальної гривні, проте в майбутньому на формат виплат заробітних плат в Е-гривні можуть розраховувати всі громадяни країни. Втім, дане нововведення є всього лише своєрідним законопроектом, так як технологія нарахування та руху Е-гривні по фінансовій системі країни знаходиться в зародковому стані.

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Згідно із задумом творців, віртуальна гривня допоможе виконати відразу кілька завдань на фінансовому ринку України:

  • підключення до української фінансової системи великих платіжних сервісів, як Stripe та PayPal;
  • стимуляція появи нових платіжних стартапів, які зможуть створити здорову конкуренцію і активувати розвиток галузі;
  • можливість для існуючих компаній стимулювати розвиток бізнесу, завдяки підключенню до своїх сервісів банків і інших фінтех-фірм.

Впровадження віртуальної гривні, за словами Андрія Федорова, є важливим кроком для України, спрямованим на інтеграцію фінансових систем з іншими країнами Європи. Даний платіжний засіб є можливістю «відбілити» фінансовий ринок держави і залучити іноземних партнерів, що буде стимулювати розвиток галузі. Також використання національної віртуальної валюти є частиною вимог Євросоюзу, виконання яких допоможе Україні отримати грошову допомогу.

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15.08.2021
1 хвилина на прочитання

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