Как просто обменять биткоин с BUYBank?

Активно инвестируете в криптовалюту и до сих пор не нашли надежный сервис обмена? Необоснованно завышенные комиссии, отсутствие каких-либо лицензионных документов и большое количество этапов транзакции заставляют задуматься о возможных рисках. Попробуйте обменять биткоин при помощи топового сервиса BUYBank, который выбирают как новички, так и опытные инвесторы.





На сегодняшний день BUYBank является единственной компанией в Украине, которая осуществляет куплю-продажу биткоина не только онлайн, но и непосредственно в офисе по наличному расчету. Подробнее об условиях сотрудничества расскажем в статье.

Особенности совершения обмена

Чтобы пополнить биткоин-кошелек или вывести заработанные средства, достаточно:

открыть официальный сайт компании, выбрать функцию обмена биткоинов;

в форме калькулятора рассчитать предполагаемую сумму сделки (вводить можно как в биткоинах, так и в гривнах);

при продаже следует ввести платежные реквизиты (данные платежной карты), при покупке монет — номер электронного кошелька и номер мобильного;

перевод средств будет осуществлен после подтверждения операции в системе.

При расчете будущей сделки оптовые покупатели могут воспользоваться функцией «Лучший курс».

Также быстро обменять биткоин в Одессе и других крупных городах Украины можно в офисе компании. При продаже коинов следует оставить заявку на транзакцию, перевести виртуальные монеты на кошелек, номер которого сообщит менеджер, и после подтверждения транзакции получить деньги в кассе. Скорость операции зависит от текущей загруженности сети блокчейн и от установленной при отправке комиссии. Для совершения покупки необходимо озвучить сотруднику BUYBank желаемое количество токенов или сумму в гривнах или долларах США, которую вы планируете потратить. Также сообщите адрес вашего криптокошелька. Сумма покупки будет рассчитана согласно текущему курсу с учетом комиссии.

Почему стоит выбрать BUYBank

BUYBank предоставляет услуги купли-продажи биткоина с 2018 года. За это время компания обрела исключительно положительную репутацию и широкую популярность среди трейдеров.

Официальный сайт отличается интуитивно понятным интерфейсом, поэтому у клиента не возникает сложностей. Одним из плюсов сервиса является грамотно настроенная навигация и обширный раздел FAQ, в котором собраны ответы на наиболее частые вопросы пользователей. Причем в формате «вопрос-ответ» представлена не только инструкция по оформлению транзакции, но и освещены ключевые темы, которые будут интересны начинающему трейдеру.

Среди преимуществ работы с сервисом можно отметить:

взаимовыгодное сотрудничество и возможность пассивного заработка по реферальной системе;

наличие достаточных резервов, что позволяет значительно сократить время проведения операции;

отсутствие обязательной регистрации. Сервис не запрашивает документы и обеспечивает полную конфиденциальность транзакций. Данные клиентов надежно защищены и не передаются третьим лицам;

возможность обменивать криптовалюту за наличные в любом областном центре страны.

BUYBank — обменник, в который возвращается 95% клиентов после проведения первой транзакции. Инвестируйте в биткоин и зарабатывайте на колебаниях курса уже сегодня.