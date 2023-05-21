Позбуваємося російських CRM: як обрати кращу альтернативу за доступну ціну та з повним набором можливостей

CRM значно спрощує взаємодію бізнесу з клієнтами. Системи автоматизації значно спрощують обробку замовлень, перерозподіл завдань між співробітниками та інші рутинні процеси. До війни значна частка українського бізнесу користувалася російськими CRM найчастіше через доступну вартість. Однак значна частка бізнесу перейшла на інші CRM або планує перейти. Однак бюджети підприємців обмежені, а обрати підходящий варіант вкрай складно, в такому разі допоможе платформа creatio. В цьому матеріалі розповідаємо про особливості вибору системи автоматизації.

Труднощі вибору CRM системи

Вибір CRM-системи може бути складним завданням, оскільки існує багато різних варіантів на ринку з різними функціональними можливостями і особливостями.

При виборі системи автоматизації можна зіткнутися з безліччю труднощів, тож для вибору оптимального варіанту потрібно звертати увагу на наступне:

Розмір бізнесу.. Важливо зрозуміти, що не всі CRM-системи підходять для будь-якого розміру бізнесу. Деякі системи можуть бути більш придатними для маленьких компаній, тоді як інші можуть мати більші можливості для великих підприємств. Тому важливо знати, який розмір бізнесу ви маєте і шукати CRM-системи, які відповідають вашим потребам.

Бюджет. Вартість CRM-систем може значно відрізнятися. Деякі системи можуть бути дуже дорогими, особливо якщо ви шукаєте спеціалізовані або настроювані рішення.

Функціональність. Кожна CRM-система має свої унікальні функціональні можливості. Важливо з’ясувати, які саме функції вам потрібні для вашого бізнесу. Наприклад, вам можуть знадобитися інструменти для управління контактами, продажами, маркетингом, сервісом підтримки клієнтів тощо. Аналізуйте потреби вашої компанії і подбайте, щоб CRM-система мала всі необхідні функції.

Інтеграція: Якщо у вас вже є деякі інші системи або інструменти, з якими ви працюєте, важливо переконатися, що CRM-система підтримує інтеграцію з ними. Наприклад, ви можливо використовуєте електронну пошту, соціальні медіа, системи управління проєкт або економічні програми. Важливо мати змогу обмінюватися даними між CRM-системою та іншими інструментами, щоб уникнути подвійної роботи та забезпечити однорідну інформацію.

Користувацький інтерфейс. Легкість використання і користувацький інтерфейс CRM-системи також мають велике значення. Потрібно мати можливість швидко освоїти систему і просто ним користуватися без великих зусиль або додаткового навчання. Рекомендується випробувати демо-версії або протестувати системи перед прийняттям остаточного рішення.

Налаштування та розширювання. Крім основних функціональних можливостей, важливо знати, наскільки CRM-система може бути настроєна під ваші потреби. Деякі системи можуть мати обмежені можливості налаштування, тоді як інші можуть бути більш гнучкими і дозволяти розширення функціональності за допомогою додаткових модулів або настроюванням.

Підтримка та надійність. Важливо також звернути увагу на якість підтримки від виробника CRM-системи. Переконайтеся, що ви можете отримати відповіді на ваші питання або розв’язати проблеми у разі потреби. Дослідіть репутацію компанії, що розробляє CRM-систему, та перегляньте відгуки користувачів.

Тож у випадку труднощів з вибором краще довірити це професіоналам. На сайті https://crmium.com/uk/ можна підібрати оптимальний варіант, а спеціалісти допоможуть проаналізувати ваш бізнес та потреби щоб підібрати краще рішення.