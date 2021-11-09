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Программирование на языке Python для детей: запись на курсы онлайн

09.11.2021
1 хвилина на прочитання
Python

Программирование — одно из трендовых направлений IT. Уже с восьми-девяти лет дети начинают интересоваться цифровыми технологиями, осваивают планшеты и смартфоны. Чтобы отвлечь ребенка от гаджета, вы можете перенаправить его внимание на изучение одного из самых востребованных языков программирования. Популярный курс python для детей онлайн — шанс на получение ценных знаний и навыков для будущей профессии. Этот язык отличается доступностью, простотой и читабельностью, подходит для создания разнообразных приложений — от традиционных калькуляторов до ботов.


Python

Программа обучения: особенности, на чем базируется

Обучение основывается на визуализации написанной программы. Ребенок создает код и получает его последовательное выполнение в виде игры. На начальном этапе обучения дети пишут собственные программы на языке Python. Запомнить и понять нюансы нетрудно, поэтому его и изучают на старте. Затем дети узнают о переменных, циклах и условиях. Это важнейшие конструкции программирования для создания простых, но интересных логических игр. Важно, что в процессе обучения ребята не просто изучают переменные и условия, а учатся применять их на практике. Понимание и использование инструментов дает возможность для написания программ в будущем вне зависимости от их сложности. После освоения базовых принципов дети переходят к изучению:

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  • понятия random;
  • подпрограммы;
  • нюансов создания универсальных программ без ошибок и недочетов;
  • правильного размещения кнопок;
  • создания окон;
  • самых популярных модулей Python.

Цикличность программы курса позволяет ребятам постепенно запоминать основные факты и получать новые знания. В итоге дети в возрасте от 10 до 16 лет обретают ценные навыки, которые могут пригодиться в будущей профессии. Программирование с использованием языка Python дает возможности для дальнейшего развития, применения своих навыков и получения статуса квалифицированного специалиста.

Python

Преимущества онлайн-обучения

Сделать ребенка востребованным программистом в будущем можно, если правильно распоряжаться временем уже сейчас. Записаться на программирование для детей онлайн можно по ссылке. Обучение https://www.robostore.com.ua/ через интернет дает ряд преимуществ. Выделим основные:

  • установка современного программного обеспечения и использование сервиса Google Meets для эффективной коммуникации с преподавателями через компьютер или ноутбук;
  • удобные мини-группы — до восьми человек в каждой;
  • коллективное решение задач, которые ставит преподаватель;
  • оптимальная продолжительность — на 1,5-часовом уроке ребенок много практикуется;
  • выдача теоретического материала в электронном файле для максимального удобства — залог усвоения и повторения основных тем;
  • увлекательные домашние задания, которые всегда вызывают у детей энтузиазм.

Поддержка от преподавателей в групповом чате — дополнительная возможность для детей, чтобы задавать вопросы, уточнять все детали пройденных тем.

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09.11.2021
1 хвилина на прочитання

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