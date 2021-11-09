Як правильно вибрати БУ Айфон?

Незважаючи на те, що багато цінителів продукції американського виробника Apple намагаються купити Айфон 12 за більш доступною ціною, не завжди причина покупки бу телефону є такими очевидними. Адже іноді користувачі портативних пристроїв знаходяться в пошуку конкретної моделі, не завжди найновішої. Тому не дивно, що після випуску нової моделі все ще можна придбати Айфон 8 бу.





Проблеми вибору телефону бу

Купівля бу телефону пов’язана з безліччю проблем, якщо підійти до процесу придбання несерйозно. З якими труднощами можуть зіткнутися користувачі iPhone?

Телефон може не ловити мережу, щоб здійснити дзвінок. Якщо при продажу майбутній власник не отримає інформації про можливу поломку, що суттєво знижує ціну пристрою, то це може стати для нього справжнім сюрпризом.

Колишній користувач не встиг вийти з облікового запису Apple ID і iCloud, тому потрібно витрачати час і зусилля на збій налаштувань. Іноді потрібно звертатися за допомогою до фахівців сервісних центрів, щоб завершити процедуру правильно.

Дрібні тріщини на склі та екрані можуть бути непомітними, але вже через кілька тижнів або місяців користування рівень користувальницького досвіду значно знизиться через тріщини. Механічні пошкодження піднімають вартість бу телефону в рази для майбутнього власника, адже потрібно додатково вкластися в ремонт тільки придбаного телефону.

Особливості покупки телефону бу

Зберігається попит на Refurbished версії продукції Apple, тому моделі бу можна купити за нижчою ціною, що стимулює користувачів продукції Apple шукати потрібну модель в сегменті бу. Але перед покупкою потрібно переконатися в цілісності всіх деталей пристрою, щоб уникнути можливого ремонту тільки після придбання. Не варто купувати телефон без попереднього огляду та з передоплатою. Справа навіть не в довірі, а в тому, скільки майбутній власник готовий заплатити за телефон у стані бу.

Що суттєво знижує ціну iPhone? До телефонів виробництва Apple застосовується таке поняття як Neverlock. Під Neverlock мається на увазі, що після придбання можна працювати з будь-яким мобільним оператором. Тоді як так званий залочений телефон працюватиме лише з конкретним мобільним оператором. Саме залочені телефони бу доступні за нижчою ціною, оскільки завжди є ризик блокування від оператора зв’язку. Можуть виникнути проблеми із заміною SIM, тому Neverlock обійдеться за вищою ціною, але з нульовим рівнем ризику бути заблокованим.