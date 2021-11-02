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Когда стоит выбирать виртуальный хостинг за рубежом

02.11.2021
2 хв. на прочитання

Когда есть необходимость подобрать виртуальный хостинг для сайта мы обращаем внимание на многие опции и параметры. Для многих определяющим фактором является цена, для других выделяемые параметры или дополнительные бонусы, подарки и скидки.


Если же речь идет о размещении сервера, его локации, здесь собственники сайта делятся на 2 категории. Первые выбирают сервер максимально близко расположенный к пользователям сайта. Например, если сайт посвящен услугам в Харькове то и сервер под виртуальный хостинг должен быть в Харькове. В этом случае есть надежда, что чем ближе сайт к потребителю, тем быстрее он будет открываться. Вторая группа собственников сайтов считает, что Хостинг за рубежом во всем лучше отечественного аналога.

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Как и во всем правда где-то посередине, давайте разберем когда же лучше выбрать хостинг за рубежом:

  1. Когда речь идет о распространении лицензий или лицензированных прав, находящихся в юрисдикции вне отечественного законодательства. К примеру права собственности, защищенные DMCA или имеющие ограничения на локальное распространения.

  2. Когда ваш сайт ориентирован на зарубежного потребителя. Условно, возможно выделить несколько регионов: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия(несколько регионов) и др. в таком случае если вы нацелены на соседнею с Вами страну, можете брать отечественную локацию. Но если вы находитесь в Европе а Ваш потребитель в на другом континенте – берите локацию ближе к клиенту.

  3. Если вы не ощущаете языкового барьера или вы не часто обращаетесь в тех.поддержку обратите внимание не только на зарубежную локацию но и на иностранную хостинг-компанию.

  4. Когда по разного рода причинам, ваша тематика, направление или специализация ограничены для распространения в вашей стране или регионе. Сегодня некоторые сервисы могут быть ограничены в отдельных локациях или вовсе недоступны.

Риски от которых Вас не убережет зарубежный хостинг:

  • скорее всего, основой вашей работы с зарубежным хостингом будет договору публичной оферты или клиентское соглашение, в любом случае при возникновении форс-мажоров или нестандартных ситуаций, вопрос через исполнительные органы и другие юридические вопросы будут решаться еще более длительный период чем у нас.

  • часто законодательство зарубежных стран гораздо более развито и учитывает большее количество нюансов. Таким образом уйти от ответственности не получиться. Крайне не рекомендуется заниматься любого рода незаконной деятельностью независимо от локации хостинга.

  • зарубежный хостинг при всех его очевидных плюсах, также может быть нестабильным. Вспоминая недавний пожар в крупнейшем ДЦ Европы, когда десятки тысяч сайтов просто утратили всю информацию, говорит о том, что даже самые надежные системы могут давать сбой. Увы риски высоки независимо от локации хостинга.

В любом случае, выбор локации хостинга, остается за Вами, мы точно знаем, что отличный хостинг можно найти и у нас.

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02.11.2021
2 хв. на прочитання

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