Когда стоит выбирать виртуальный хостинг за рубежом

Когда есть необходимость подобрать виртуальный хостинг для сайта мы обращаем внимание на многие опции и параметры. Для многих определяющим фактором является цена, для других выделяемые параметры или дополнительные бонусы, подарки и скидки.





Если же речь идет о размещении сервера, его локации, здесь собственники сайта делятся на 2 категории. Первые выбирают сервер максимально близко расположенный к пользователям сайта. Например, если сайт посвящен услугам в Харькове то и сервер под виртуальный хостинг должен быть в Харькове. В этом случае есть надежда, что чем ближе сайт к потребителю, тем быстрее он будет открываться. Вторая группа собственников сайтов считает, что Хостинг за рубежом во всем лучше отечественного аналога.

Как и во всем правда где-то посередине, давайте разберем когда же лучше выбрать хостинг за рубежом:

Когда речь идет о распространении лицензий или лицензированных прав, находящихся в юрисдикции вне отечественного законодательства. К примеру права собственности, защищенные DMCA или имеющие ограничения на локальное распространения. Когда ваш сайт ориентирован на зарубежного потребителя. Условно, возможно выделить несколько регионов: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия(несколько регионов) и др. в таком случае если вы нацелены на соседнею с Вами страну, можете брать отечественную локацию. Но если вы находитесь в Европе а Ваш потребитель в на другом континенте – берите локацию ближе к клиенту. Если вы не ощущаете языкового барьера или вы не часто обращаетесь в тех.поддержку обратите внимание не только на зарубежную локацию но и на иностранную хостинг-компанию. Когда по разного рода причинам, ваша тематика, направление или специализация ограничены для распространения в вашей стране или регионе. Сегодня некоторые сервисы могут быть ограничены в отдельных локациях или вовсе недоступны.

Риски от которых Вас не убережет зарубежный хостинг:

скорее всего, основой вашей работы с зарубежным хостингом будет договору публичной оферты или клиентское соглашение, в любом случае при возникновении форс-мажоров или нестандартных ситуаций, вопрос через исполнительные органы и другие юридические вопросы будут решаться еще более длительный период чем у нас.

часто законодательство зарубежных стран гораздо более развито и учитывает большее количество нюансов. Таким образом уйти от ответственности не получиться. Крайне не рекомендуется заниматься любого рода незаконной деятельностью независимо от локации хостинга.

зарубежный хостинг при всех его очевидных плюсах, также может быть нестабильным. Вспоминая недавний пожар в крупнейшем ДЦ Европы, когда десятки тысяч сайтов просто утратили всю информацию, говорит о том, что даже самые надежные системы могут давать сбой. Увы риски высоки независимо от локации хостинга.

В любом случае, выбор локации хостинга, остается за Вами, мы точно знаем, что отличный хостинг можно найти и у нас.