Trustee Plus: позначка першого року — 10 млн операцій і 80 000 клієнтів

З 1 по 12 серпня 2024 року Trustee Plus святкує круглу дату — перший рік з виходу платіжної картки, що ознаменувало успішний старт і великий інтерес з боку користувачів.

За 12 місяців платіжну картку Trustee Plus використовували понад 80 тисяч осіб, здійснивши більш як 10 млн операцій. Сам криптогаманець також не пасе задніх, оскільки статистика свідчить про його встановлення понад 450 000. Це дає змогу усвідомити масштаби його популярності серед українців.

Річниця продукту Trustee Plus підводить нас до унікальної акції з 50% знижкою на оформлення платіжної картки. Мабуть, це найкраща можливість для користувачів приєднатися до прогресивного суспільства криптовалют і отримати у свої руки гнучкий набір інструментів для роботи з цифровими активами.

«Наш продукт став надзвичайно жаданим серед українців за останній рік. Ми впевнені, що попереду у наших клієнтів безліч нових і цікавих можливостей. Готуйтеся до інновацій, які кардинально змінять повсякденне використання криптовалют», — заявив генеральний директор Trustee Plus Вадим Груша.

Команда розробників старанно працює над впровадженням нових рішень і функцій, які планують інтегрувати в платформу найближчим часом. Представники Trustee Plus очікують, що ці оновлення зроблять сервіс ще зручнішим і доповнять його функціональні можливості.

Особливо цікава нова пропозиція для любителів «тапалок» із серії Hamster Combat і Dogs. Тепер користувачі Telegram-ігор можуть обміняти ігрові токени на стейблкоїни USDT, після чого вивести ці монети на платіжну картку Trustee Plus. Іншими словами, платформа спрощує процес отримання реальних грошей за ігрові досягнення.Крім того, Trustee Plus пропонує безліч інших можливостей: швидкі транзакції з usdc solana, безпечне зберігання активів і купівлю понад 30 криптовалют. Хочете дізнатися більше? Спробуйте продукти Trustee Plus і приєднуйтесь до лідера української сфери цифрових фінансів.