Новый пульт для ворот

Пульт дистанционного управления стал залогом комфорта во многих сферах быта. Если раньше при его упоминании была ассоциация только с телевизором и сопровождающей его техникой, то сегодня у этого понятия применение гораздо шире. С помощью ПДУ можно пользоваться автоматическими воротами и шлагбаумами, управлять освещением в доме и на улице, регулировать работу кондиционеров и не только.





Зачем нужен пульт для ворот

Использование ПДУ для калиток, роллетов, ворот или других защитных систем – это удобно, легко и безопасно, а главное, недорого. Да, совершенно нет необходимости выкладывать баснословные деньги за это приспособление, так как есть разные принципы работы такой автоматизации, которые предлагают и экономные варианты маленького помощника. Например, пульт на ворота, цена которого от 200 грн, можно найти по ссылке https://pulti.ua/garajnie-vorota.

Использование дистанционного управления помогает более безопасно и быстро попадать на объект. С таким брелоком вам нет необходимости выходить из автомобиля, оставлять машину незакрытой, терять на это время. Сидя у руля, нажимаете кнопку и ждете, пока ворота или другой вход не откроется – комфортно и безопасно.

На что обращать внимание при выборе ПДУ к воротам

При подборе нужного пульта есть несколько нюансов, на которые следует обращать внимание. От них будет зависеть бесперебойность его работы и ваш комфорт.

У разных пультов есть разная система передачи сигнала. В основном все они работают на двух радиочастотах: 433,92 МГц и 868,35 МГц. Первая считается более востребованной. Если вы живете в мегаполисе, то можете столкнуться с проблемой слабой передачи сигнала из-за его загруженности, густой застройки, специфических свойств рельефа. Это приводит к необходимости более тесного контакта между пультом и приемником или усилении мощности сигнала путем добавления антенны или ретрансляторов. Современные пульты, как правило, могут покрывать дальность от 50 до 200 метров. Этого более, чем достаточно, особенно для домашнего использования. Наверно вы обращали внимание, что ПДУ иногда отличаются количеством кнопок. Некоторые из них имеют больше кнопок, так как оснащены большим количеством радиоканалов. Иными словами, к такому дистанционному управлению можно подключить несколько устройств и открывать сразу несколько автоматизированных систем. Например, если у вас на автомате работают ворота, въезд в гараж и шлагбаум, то открытием всего этого можно управлять одним маленьким пультом. Более того, технологии не остановились на этом, а соединили и другие автомат-системы в одном маленьком помощнике. Некоторые пульты могут еще и управлять придомовым освещением и даже роллетами на окнах и дверях. На подобных многофункциональных ПДУ можно найти до 4-х кнопок. Вопрос безопасности и возможности взлома системы кодирования исключен. В нынешнем оборудовании используется динамический код, который изменяется по определенному алгоритму после каждого передачи сигнала. При этом могут задаваться триллионы комбинаций, которые нереально взломать. Вероятность взлома меньше, чем возможность потери пульта, как ключей. Современные брелоки на рынке представлены огромным количеством моделей. Они эргономичны, чтобы не отягощать карман или сумку, эстетичны, чтобы подойти даже маленькому женскому клатчу и, конечно, функциональны.

Выбрать нужную модель можно в магазине “Ваш пульт”.

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