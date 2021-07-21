Потрібно запастись: українців попередили про стрибок ціни на популярний продукт вже за 1-2 місяці
Аналітики сільськогосподарського ринку України передають невеселі новини – до осені 2021 року ціни на деякі продукти злетять до небес. Причина в скороченні частки українського ринку, що сприятиме підвищенню цін на стандартну продукцію до 30%.
До чого готуватися українцям
Дану інформацію надала Неля Оніщенко, представник великої консалтингової компанії. Аналітики фірми склали графіки вартості базових сільгосп продуктів для українського ринку і відзначили всі тенденції до зростання цін. Особливо сильно підскочать цінники соняшникової олії – до осені 2021 року слід чекати подорожчання продукту на 25-30 відсотків.
Варто зауважити, що підвищення цін вже відчули тисячі українців – всього півроку тому вартість соняшникової олії була нижче на 50%. Причини зростання банальні – розпродаж земель, скорочення виробничої бази, а також невідповідні кліматичні умови. Все це сильно вдарило як по зростанню і заготівлі соняшника, так і по іншим продуктам, включаючи:
- молочні вироби;
- м’ясо;
- корми для худоби;
- сир;
- яйця.
Особливо сильно по цінам вдарить рішення уряду країни скоротити поголів’я худоби. З цієї причини вже можна не говорити про збереження цін на м’ясо на колишньому рівні, проте існує безліч інших супутніх чинників, які змусять до осені кошики в супермаркетах істотно подорожчати. Подорожчання сировини для виробництва комбікормів також змусить промисловців скоротити кількість процесів, а також підняти ціну на свій продукт, що також вплине на рентабельність бізнесу по розведенню худоби.
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