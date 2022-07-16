Люди снова начали «выписывать» семена: причина ажиотажа

возможностью заказывать товары через интернет, садоводы-любители получили огромное преимущество – бесконечность выбора. И не только это! Если вы увлекаетесь садовыми или комнатными растениями, то прекрасно знаете, о чем речь. Или вам только предстоит узнать, почему покупать семена онлайн намного удобнее и выгоднее, чем по старинке.





Преимущества заказа семян и саженцев

Помимо огромного выбора, если вы решили заказать семена почтой, преимуществ немало:

Можно вдумчиво изучить ассортимент. Сравнить сорта, найти параллельно в интернете информацию о каждом виде или сорте. Почитать отзывы, заглянуть в журналы и энциклопедии, пробежаться по форумам. В общем, сделать все то, что неудобно делать в обычном магазине. Экономия денег. Не секрет, что цены в сети существенно ниже, чем в оффлайн-магазинах. Главное – учитывайте стоимость доставки. Системы скидок, бонусы, программы лояльности – все это также можно встретить практически на каждом авторитетном ресурсе. А на некоторых сайтах опт начинается с нескольких единиц. Экономия времени. Найти интересующий цветок или растение на сайте – это несколько кликов. А в обычном магазине иногда нужно «намотать» пару километров. Доставка. Различные деревья, колючие кактусы или большие объемы семян сложно довезти домой не только на общественном транспорте, но и порой собственным автомобилем. Проблему решит доставка – как на общих основаниях, так и курьерская.

Минусы покупки семян онлайн

Вполне закономерно, что в любом деле есть свои недостатки. При заказе почтой растений и семян, есть и некоторые минусы:

Минимальная закупка. Это касается не всех магазинов, но большинства. Например, на некоторых сайтах можно купить цветы/семена только от 500, 1000 и более грн. Достаточно купить что-то всего один раз, чтобы потом постоянно получать письма на электронную почту, SMS или сообщения в мессенджеры. Также поисковик будет напоминать вам о ваших покупках рекламой – того самого или другого магазина. Хотя справедливости ради, в такой рекламе и рассылках можно наткнуться на очень заманчивое предложение. Невозможность увидеть растение в живую. На фото будет идеальный выставочный образец, а получить вы можете совсем не такое растение, как на фото. Но если речь идет только о семенах, проблем не будет.

Всё по-честному: плюсов больше. А перечисленные минусы для кого-то тоже могут стать плюсами. Поэтому, заказ семян и растений почтой – очень удобно, современно и актуально.