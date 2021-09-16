Как выбрать гироскопический пульт

Аэромышь — один из самых инновационных типов ПДУ. Это пульт, который оснащается гироскопическим датчиком и может использоваться для работы с разными видами техники. Airmouse относится к категории «умных» устройств, основная особенность которых заключается в возможности управления курсором. Гироскопический датчик, который, кстати, есть в каждом современном смартфоне, отслеживает движения пользователя в пространстве, с учетом чего перемещает курсор по экрану.





Назначение устройства

Airmouse является самым удобным и надежным видом ПДУ. Это отличная альтернатива традиционному стандартному пульту. Перейдите по ссылке https://pulti.ua/air-mouse, чтобы ознакомиться с ценами и купить аэромышь в Украине.

Гироскопический пульт может использоваться для управления:

телевизионной техникой;

компьютерами;

проекторами;

мультимедийными приставками;

декодерами и медиаплеерами;

смартфонами и т. д.

Гироскопический датчик обеспечивает удобную навигацию по меню. Аэромыши отлично синхронизируются с любыми девайсами, функционирующими на Windows.

Особенности выбора

Что нужно учитывать при покупке девайса:

Совместимость аксессуара с пультом. Универсальные гироскопические ПДУ программируются на работу с разными устройствами. Аэромышь может одновременно управлять планшетом, телевизором, игровой приставкой и т. д. Но нужно учитывать, что аксессуары определенного бренда могут быть полностью или частично несовместимы с техникой конкурентов. К примеру, ПДУ от Xiaomi не всегда подходит для управления телевизорами Samsung. Этот момент нужно учитывать при покупке. Тип подключения. В комплект Airmouse входит USB-адаптер, подключающийся к телевизору или другой технике. Это значит, что в ТВ должен быть соответствующий выход. Дополнительные возможности. Например, благодаря микрофону ПДУ получает функцию голосового поиска. Это удобная опция, особенно, если вы часто общаетесь с другими пользователями в мессенджерах. Автоматическая блокировка. Если это двусторонний девайс, данная функция обязательна. Энергосбережение. Полезная опция, позволяющая исключить ускоренный разряд элементов питания. Если ПДУ какое-то время не используется, он автоматически отключается.

Значительно расширяются функциональные возможности девайса за счет мини-клавиатуры, которая находится с обратной стороны. Кнопки позволяют быстро набирать текст и увеличивают набор полезных опций.