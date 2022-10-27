Как выбрать и купить фрезер для маникюра и лампу для гель-лака?

Для создания красивого маникюра, как в салоне, необходимо иметь специальные инструменты, лампу для сушки декоративного покрытия, набор лаков и т.д. Например, для аппаратного маникюра/педикюра применяется фрезер – специальный инструмент с разными видами насадок (фрез).

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Как выбрать фрезер для маникюра?

Аппаратный маникюр – востребованная процедура в салоне красоты, для выполнения которой нужен фрезер и профессиональные навыки мастера. При помощи такого удобного и комфортного инструмента можно сэкономить время и клиента, и мастера, а к другим преимуществам относят следующее:

высокое качество процедуры;

удобство применения;

легкий вес;

отсутствие вибрации даже на высокой скорости;

безопасность эксплуатации;

универсальность.

Благодаря возможности менять насадки, фрезер является универсальным прибором. Он подходит не только для очистки ногтевых пластин, но и полировки, шлифовки, коррекции наращенных ногтей и других процедур.

При выборе фрезера следует обратить внимание на ряд факторов. К ним относят мощность, назначение, скорость вращения (число оборотов в минуту), вес и размеры, количество насадок, комплектация, надежность производителя и срок гарантии.

Есть фрезеры для профессионалов и домашнего применения. Такие приборы отличаются мощностью и функционалом. В комплектацию входит блок фрезерный, ручка-манипулятор, набор насадок, инструкция.

Виды и особенности ламп для маникюра

Для сушки декоративного покрытия на ногтях нужна специальная лампа для гель лака, которая бывает несколько видов. Это могут быть:

ультрафиолетовые;

светодиодные;

гибридные.

Так, в ультрафиолетовом приборе источником света является лампа с УФ-излучением. Это доступный по цене прибор, главными преимуществами которого является универсальность и простое применение.

Периодически требуется замена ультрафиолетовых ламп, так как они служат не долго. На замену им пришли усовершенствованные светодиодные лампы. Отличительные особенности – экономичность, функциональность, быстрая сушка покрытий, удобство эксплуатации и др.

Для профессиональных мастеров рекомендуется покупать гибридные лампы для маникюра/педикюра. Они отличаются универсальностью, практичностью и долговечностью, предусмотрена возможность переключения с УФ-излучения на светодиоды. Основные характеристики – мощность, напряжение, размеры и вес, количество функций, назначение.