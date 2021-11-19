В преддверии Нового года «Эпицентр» запускает распродажу на кухонную технику

Ноябрь и декабрь уже давно считаются, самыми удачными месяцами для совершения покупок. Большинство продавцов предлагают грандиозные скидки, снижая первоначальную стоимость товара до 80%. В стремлении привлечь покупателей, как гипермаркеты, так и маленькие магазины запускают рекламы, и как отмечают аналитики это позитивно влияет на процент продаж и количество довольных клиентов. Ведь каждый из нас, не прочь приобрести нужный товар по акционной цене. Если в большинстве магазинов «пик скидок» приходится на Черную Пятницу, то в «Эпицентре» за ней еще следует Киберпонедельник, а за ним и новогодняя распродажа. Наблюдая в последнее время большой спрос на кухонную технику, торговая сеть «Эпицентр» решила порадовать своих покупателей и запустить новогоднюю распродажу на товары этого раздела. Поэтому, по акционной цене вы сможете приобрести кофеварки, электрочайники, блендеры, кухонные комбайны и много других полезных девайсов. К примеру, купить мультиварку в подарок для мамы или бабушки на рождественские праздники – не только отличная идея, но и практичное решение.





В рамках распродажи запланированы скидки на более чем тридцать видов товаров. Помимо того, что в списке акционных товаров вы найдете кухонную технику предыдущих годов, так в каталоге еще представлены новые модели 2021 года: хлебопечки, блинницы, кофемашины, микроволновки и много другой полезной кухонной техники по выгодным ценам.

Торговая сеть «Эпицентр» анонсирует, что в среднем цена на Новогодней распродаже снизится до 50%. Приобретенная кухонная техника не только ускорит и облегчит процесс приготовление пищи и напитков, а также станет стильным дополнением к дизайну интерьера. Ведь сегодня, производители придают особое значение внешнему виду своей продукции.

Но, стоит помнить, что количество единиц товара на складе может быть ограничено, поэтому, продавец рекомендует уже сегодня добавить нужную технику в «Список пожеланий», чтобы с началом распродаж оформить покупку в один клик. Также, отличной идеей будет – подписаться на рассылку смс-оповещений от «Эпицентра», чтобы первым быть в курсе запуска распродаж.

На этом приятные новости от одного с самых крупных интернет-магазинов в Украине не заканчиваются. Ведь забрать приобретенную кухонную технику можно бесплатным самовывозом с центров выдачи онлайн-заказов, а это значит лишь то, что дополнительных платежей за доставку делать не нужно.