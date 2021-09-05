Ціна грошей: як не втрапити у халепу беручи кредит

Кредити вже давно стали частиною життя для багатьох українців. Позички у банках та інших фінансових установах беруть для найрізноманітніших цілей, як то придбання квартири, машини, побутової техніки, чи навіть організація весілля. Однак незалежно від суми займу, ризик потрапити на гачок недобросовісних кредиторів є досить великим.





Оформлюючи кредит варто дуже уважно вивчити всі умови повернення боргу, щоб не сплачувати довіку захмарні відсотки. Ми підібрали для вас декілька експертних порад, що допоможуть вберегтися від кредитного шахрайства та не втрапити до «боргової ями».

Відсоткова ставка

На цей пункт договору варто звернути увагу у першу чергу. Найменший відсоток зазвичай встановлюється для цільового кредиту. Тобто якщо ви берете позику на придбання квартири чи машини – такий тип кредитування вам підійде більше. Річ у тому, що банк одразу ж отримує у вигляді застави придбану вами нерухомість чи транспортний засіб. Тож фінустанова, по суті, не ризикує позиченими грішми. У випадку зі звичайним займом певної суми грошей – відсоткова ставка може бути значно вищою.

Комісія

Банки часто-густо прописують у договорі ще й комісію за обслуговування кожного окремого платежу за кредитом. Про цю умову вам також потрібно знати заздалегідь, щоб розуміти, куди йдуть ваші гроші.

Спосіб погашення

Варіантів тут зазвичай усього два: класична система виплат та погашення боргу рівними частинами. У першому випадку перший внесок буде найбільшим, а останній відповідно найменшим. Адже сума позики після кожної виплати зменшується. Другий варіант передбачає поділ початкової суми на рівні частки, та регулярні виплати у фіксованому розмірі.

Додаткові послуги

Дуже часто фінансові установи одразу ж закладають у договір різноманітні сервісні витрати, наприклад страховку. Це питання також потрібно уточнити заздалегідь, щоб не платити за непотрібні вам послуги.

Також важливим пунктом угоди між вами та надавачем кредиту є можливість дострокового погашення боргу. Адже нерідко банки за таку «ініціативу» беруть додатковий відсоток, чи навіть призначають штраф.