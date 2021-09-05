250 000 абонентів Київстар, Vodafone і lifecell відключать від доступу до Google

Смартфон — це невід’ємна складова сучасної людини. Віковий діапазон користувачів, які мають власний мобільний девайс коливається від 6 і до 80 років, а то й більше. Малі діти, старше покоління, чи тим паче молодь і дня не проводять без телефону, однак багато з них, незабаром зіштовхнуться з певними незручностями.





Зокрема, найбільші мобільні оператори анонсували інформацію про те, що починаючи з 27 вересня 2021 року у більш як 250 000 осіб виникнуть проблеми з доступом до мережі. Неможливо буде ввійти у власний обліковий запис, в YouTube, перестануть працювати Google карти та ряд інших програм, без котрих смартфон може стати просто не потрібним.

Таке рішення ініціювала компанія Google

Подібна ідея належить не мобільним операторам, а компанії Google, яка вирішила подбати про безпеку користувачів і заблокувати доступ до багатьох своїх програм для тих смартфонів, у яких встановлена застаріла операційна система. Таких в Україні понад 250 000. Компанія “Київстар” повідомила про більш як 100 000 власних клієнтів, яким загрожує блокування. У Vodafone налічується понад 130 000 користувачів, які користуються застарілою ОС. А в lifecell їх понад 36 000.

Перестануть повноцінно працювати смартфони з операційною системою андроїд 2.3.7 і старше. Для того, щоб уникнути блокування, таким користувачам слід оновити гаджет мінімум до ОС 3.0. На думку компанії Google, застаріла операційна система надто вразлива для хакерів, а відтак гарантувати користувачам безпеку їхніх даних неможливо.

Як реагують користувачі?

Інформація вже поширилася соціальними мережами збираючи бурхливу реакцію серед користувачів. Попри те, що дані зміни відбуватимуться для блага самих же людей і заради безпеки їхніх даних, останні частіше висловлюють обурення ніж вдячність за таку своєрідну турботу. Негативна реакція ситуації не змінить тому, щоб залишатися на зв’язку, подбайте про оновлення вже зараз.