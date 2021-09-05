Цена денег: как не попасть впросак с кредитом

Кредиты уже давно стали частью жизни для многих украинцев. Ссуды в банках и других финансовых учреждениях берут для самых разнообразных целей, как например приобретение квартиры, машины, бытовой техники, или даже организация свадьбы. Однако независимо от суммы займа, риск попасть на крючок недобросовестных кредиторов достаточно большой.





Оформляя кредит стоит очень внимательно изучить все условия возврата долга, чтобы не платить всю жизнь заоблачные проценты. Мы подобрали для вас несколько экспертных советов, которые помогут уберечься от кредитного мошенничества и не попасть в «долговую яму».

Процентная ставка

На этот пункт договора следует обратить внимание в первую очередь. Самый маленький процент обычно устанавливается для целевого кредита. То есть если вы берете ссуду на приобретение квартиры или машины – такой тип кредитования вам подойдет больше. Дело в том, что банк сразу же получает в виде залога приобретенную вами недвижимость или транспортное средство. Поэтому финучреждение, по сути, не рискует одолженными деньгами. В случае с обычным займом определенной суммы денег – процентная ставка может быть значительно выше.

Комиссия

Банки часто прописывают в договоре еще и комиссию за обслуживание каждого отдельного платежа по кредиту. Об этом условии вам также нужно знать заранее, чтобы понимать, куда идут ваши деньги.

Способ погашения

Вариантов здесь обычно всего два: классическая система выплат и погашение долга равными частями. В первом случае первый взнос будет самым большим, а последний соответственно самым маленьким. Ведь сумма займа после каждой выплаты уменьшается. Второй вариант предполагает разделение изначальной суммы на равные доли и регулярные выплаты в фиксированном размере.

Дополнительные услуги

Очень часто финансовые учреждения сразу же закладывают в договор разнообразные сервисные расходы, например страховку. Этот вопрос также нужно уточнить заранее, чтобы не платить за ненужные вам услуги.

Также важным пунктом соглашения между вами и кредитором является возможность досрочного погашения долга. Ведь нередко банки за такую «инициативу» требуют дополнительный, процент или даже назначают штраф.