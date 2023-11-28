Як у Римі: українцям розкрили правильний спосіб приготування замороженої піци

Щоб досягти найкращого смаку замороженої піци, важливо дотримуватися певного процесу приготування, як радить Юрій Каць, шеф-кухар відомої мережі піцерій.

Каць рекомендує випікати піцу протягом восьми-десяти хвилин у духовці, розігрітій до 200 градусів за Цельсієм. Важливо використовувати режим без конвекції, щоб скоринка не стала надто сухою.

Кухар підкреслює важливість техніки, відомої як “пощипування”, що практикується при приготуванні автентичної римської піци. Цей метод полягає у створенні невеликих проколів у тісті, що сприяє утворенню рівномірних бульбашок всередині нього, в результаті чого скоринка виходить більш легкою та хрусткою.

Щоб покращити смак піци після випікання, Каць пропонує скропити її оливковою олією та прикрасити свіжими травами, наприклад, базиліком. Цей останній штрих, за його словами, робить смак піци більш яскравим. Такий спосіб приготування, як зазначає Юрій, особливо популярний у Римі і робить значний внесок в унікальний смак і текстуру піци.